Доля европейцев, находящихся на грани бедности, выросла сразу в 14 странах

2026-04-30T14:30+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Доля жителей, находящихся на грани бедности, выросла по итогам прошлого года сразу в 14 странах Европы, а самый высокий уровень зафиксирован в Греции, Литве и Латвии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Так, в Греции рискуют оказаться за чертой бедности 27,5% жителей, доля выросла за год на 0,6 процентного пункта, в Литве - 26,3% граждан (рост 0,5 процентного пункта за год), а в Латвии - 24,7% жителей (рост 0,4 процентного пункта к прошлому году). Помимо этого, риск оказаться в бедственном положении вырос в Германии - там в зоне угрозы 21,2% жителей (рост на 0,1 процентного пункта), во Франции - 20,8% граждан (рост на 0,3 процентного пункта) и в Венгрии - 19,5% (рост на 0,2 процентного пункта). Одинаковый уровень риска зафиксирован в Ирландии и Австрии - 18,8% жителей (рост на 1,7 и 1,9 процентного пункта за год соответственно), и примерно такая же доля в Швеции - 18,6% граждан (рост на 1,1 процентного пункта). Сопоставимо вырос риск оказаться за чертой бедности - на 0,4 процентного пункта - в Финляндии (17,2% жителей), Норвегии (16,1%) и Нидерландах (15,8%). Жителей Словении в зоне риска стало больше на 1,1 процентного пункта - 15,5%, а Чехии - на 0,2 процентного пункта, 11,5%. В Европе в целом в прошлом году 92,7 миллиона человек (20,9% населения) находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Эти люди проживали в домохозяйствах, сталкивавшихся как минимум с одним из трех факторов риска: угрозой бедности, тяжелой материальной и социальной депривацией или проживанием в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью занятости.

