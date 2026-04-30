Доля европейцев, находящихся на грани бедности, выросла сразу в 14 странах - 30.04.2026, ПРАЙМ
Доля европейцев, находящихся на грани бедности, выросла сразу в 14 странах
Доля европейцев, находящихся на грани бедности, выросла сразу в 14 странах - 30.04.2026, ПРАЙМ
Доля европейцев, находящихся на грани бедности, выросла сразу в 14 странах
Доля жителей, находящихся на грани бедности, выросла по итогам прошлого года сразу в 14 странах Европы, а самый высокий уровень зафиксирован в Греции, Литве и... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T14:30+0300
2026-04-30T14:49+0300
мировая экономика
европа
греция
литва
евростат
в мире
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Доля жителей, находящихся на грани бедности, выросла по итогам прошлого года сразу в 14 странах Европы, а самый высокий уровень зафиксирован в Греции, Литве и Латвии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Так, в Греции рискуют оказаться за чертой бедности 27,5% жителей, доля выросла за год на 0,6 процентного пункта, в Литве - 26,3% граждан (рост 0,5 процентного пункта за год), а в Латвии - 24,7% жителей (рост 0,4 процентного пункта к прошлому году). Помимо этого, риск оказаться в бедственном положении вырос в Германии - там в зоне угрозы 21,2% жителей (рост на 0,1 процентного пункта), во Франции - 20,8% граждан (рост на 0,3 процентного пункта) и в Венгрии - 19,5% (рост на 0,2 процентного пункта). Одинаковый уровень риска зафиксирован в Ирландии и Австрии - 18,8% жителей (рост на 1,7 и 1,9 процентного пункта за год соответственно), и примерно такая же доля в Швеции - 18,6% граждан (рост на 1,1 процентного пункта). Сопоставимо вырос риск оказаться за чертой бедности - на 0,4 процентного пункта - в Финляндии (17,2% жителей), Норвегии (16,1%) и Нидерландах (15,8%). Жителей Словении в зоне риска стало больше на 1,1 процентного пункта - 15,5%, а Чехии - на 0,2 процентного пункта, 11,5%. В Европе в целом в прошлом году 92,7 миллиона человек (20,9% населения) находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Эти люди проживали в домохозяйствах, сталкивавшихся как минимум с одним из трех факторов риска: угрозой бедности, тяжелой материальной и социальной депривацией или проживанием в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью занятости.
европа
греция
литва
мировая экономика, европа, греция, литва, евростат, в мире
Мировая экономика, ЕВРОПА, ГРЕЦИЯ, ЛИТВА, Евростат, В мире
14:30 30.04.2026 (обновлено: 14:49 30.04.2026)
 
Доля европейцев, находящихся на грани бедности, выросла сразу в 14 странах

Доля евопейцев на грани бедности выросла в 14 странах за год

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Доля жителей, находящихся на грани бедности, выросла по итогам прошлого года сразу в 14 странах Европы, а самый высокий уровень зафиксирован в Греции, Литве и Латвии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Так, в Греции рискуют оказаться за чертой бедности 27,5% жителей, доля выросла за год на 0,6 процентного пункта, в Литве - 26,3% граждан (рост 0,5 процентного пункта за год), а в Латвии - 24,7% жителей (рост 0,4 процентного пункта к прошлому году).
Помимо этого, риск оказаться в бедственном положении вырос в Германии - там в зоне угрозы 21,2% жителей (рост на 0,1 процентного пункта), во Франции - 20,8% граждан (рост на 0,3 процентного пункта) и в Венгрии - 19,5% (рост на 0,2 процентного пункта).
Одинаковый уровень риска зафиксирован в Ирландии и Австрии - 18,8% жителей (рост на 1,7 и 1,9 процентного пункта за год соответственно), и примерно такая же доля в Швеции - 18,6% граждан (рост на 1,1 процентного пункта).
Сопоставимо вырос риск оказаться за чертой бедности - на 0,4 процентного пункта - в Финляндии (17,2% жителей), Норвегии (16,1%) и Нидерландах (15,8%).
Жителей Словении в зоне риска стало больше на 1,1 процентного пункта - 15,5%, а Чехии - на 0,2 процентного пункта, 11,5%.
В Европе в целом в прошлом году 92,7 миллиона человек (20,9% населения) находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Эти люди проживали в домохозяйствах, сталкивавшихся как минимум с одним из трех факторов риска: угрозой бедности, тяжелой материальной и социальной депривацией или проживанием в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью занятости.
Мировая экономикаЕВРОПАГРЕЦИЯЛИТВАЕвростатВ мире
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
