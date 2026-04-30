Фондовые индексы Европы завершили апрель ростом - 30.04.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили апрель ростом
Основные фондовые индексы Европы завершили апрель ростом, при этом в четверг биржи также выросли на фоне сезона отчетности, макростатистики и итогов заседания... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T22:48+0300
2026-04-30T22:49+0300
22:48 30.04.2026 (обновлено: 22:49 30.04.2026)
 
Фондовые индексы Европы завершили апрель ростом

Европейские фондовые индексы завершили апрель ростом

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили апрель ростом, при этом в четверг биржи также выросли на фоне сезона отчетности, макростатистики и итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следует из данных торгов.
За апрель индекс FTSE 100 вырос на 1,9%, CAC 40 - на 3,8%, DAX - на 7%.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,62% до 10 378,82 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,53%, до 8 114,84 пункта, немецкий DAX вырос на 1,41%, до 24 292,38 пункта.
Инвесторы отреагировали на итоги апрельских заседаний европейских центробанков в четверг. ЕЦБ и Банк Англии сохранили учетные ставки на уровне 2,15% и 3,75% соответственно.
Также Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до максимальных с сентября 2023 года 3% с 2,6% месяцем ранее, прогноз составлял 2,9%. Уровень безработицы в марте сократился до 6,2% с пересмотренного показателя февраля в 6,3%, что совпало с прогнозом.
При этом Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) указало, что ВВП крупнейшей экономики ЕС, по предварительной оценке, вырос 0,3% в квартальном выражении при прогнозе роста на 0,2%. Безработица Германии в апреле поднялась до 6,4% с 6,3% месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя.
Наконец, Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что ВВП страны, по предварительной оценке, показал нулевую динамику в квартальном выражении при прогнозе роста на 0,2%. А годовая инфляция ускорилась в апреле до рекордных с июля 2024 года 2,2% с 1,7% месяцем ранее, ожидалось ускорение до 2%.
Инвесторы отреагировали и на сезон финансовой отчетности. Так, бумаги автопроизводителя Stellantis в Париже подешевели на 6,4%, став лидером снижения в индексе CAC 40. Компания в первом квартале вышла в прибыль после убытка годом ранее, выручка поднялась на 6%, но оказалась меньше ожиданий, а финансовый прогноз на текущий год был сохранен.
Бумаги немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Puma выросли в цене во Франкфурте на 4,5%. Компания сообщила в отчете, что показатель EBIT в первом квартале вырос на 19,6% в годовом выражении, до 51,9 миллиона евро, что оказалось выше прогноза в 43 миллиона евро.
ЭкономикаРынокИндексыЕВРОПАГЕРМАНИЯПарижБанк АнглииЕЦБDAX
 
 
