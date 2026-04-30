Европейские фондовые индексы завершили апрель ростом
Памятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили апрель ростом, при этом в четверг биржи также выросли на фоне сезона отчетности, макростатистики и итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), следует из данных торгов.
За апрель индекс FTSE 100 вырос на 1,9%, CAC 40 - на 3,8%, DAX - на 7%.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,62% до 10 378,82 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,53%, до 8 114,84 пункта, немецкий DAX вырос на 1,41%, до 24 292,38 пункта.
Инвесторы отреагировали на итоги апрельских заседаний европейских центробанков в четверг. ЕЦБ и Банк Англии сохранили учетные ставки на уровне 2,15% и 3,75% соответственно.
Также Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам апреля ускорилась до максимальных с сентября 2023 года 3% с 2,6% месяцем ранее, прогноз составлял 2,9%. Уровень безработицы в марте сократился до 6,2% с пересмотренного показателя февраля в 6,3%, что совпало с прогнозом.
Наконец, Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что ВВП страны, по предварительной оценке, показал нулевую динамику в квартальном выражении при прогнозе роста на 0,2%. А годовая инфляция ускорилась в апреле до рекордных с июля 2024 года 2,2% с 1,7% месяцем ранее, ожидалось ускорение до 2%.
Инвесторы отреагировали и на сезон финансовой отчетности. Так, бумаги автопроизводителя Stellantis в Париже подешевели на 6,4%, став лидером снижения в индексе CAC 40. Компания в первом квартале вышла в прибыль после убытка годом ранее, выручка поднялась на 6%, но оказалась меньше ожиданий, а финансовый прогноз на текущий год был сохранен.
Бумаги немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Puma выросли в цене во Франкфурте на 4,5%. Компания сообщила в отчете, что показатель EBIT в первом квартале вырос на 19,6% в годовом выражении, до 51,9 миллиона евро, что оказалось выше прогноза в 43 миллиона евро.