В ФНС рассказали, как будут контролировать переводы физлиц - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/fns-869562620.html
В ФНС рассказали, как будут контролировать переводы физлиц
2026-04-30T01:56+0300
2026-04-30T03:17+0300
финансы
экономика
даниил егоров
фнс россии
фнс
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869562620.jpg?1777508243
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Финансы, Экономика, Даниил Егоров, ФНС России, ФНС, Госдума
В ФНС рассказали, как будут контролировать переводы физлиц

Глава ФНС Егоров: часть критериев контроля за переводами физлиц готова

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Контроль за денежными переводами физлиц для выявления неподтвержденных доходов в России будет осуществляться по нескольким критериям, часть их них уже готовы, сообщил РИА Новости глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
"Часть готова, часть будет развиваться, это будет динамическая система", - ответил Егоров на вопрос о критериях контроля переводов.
Госдума сейчас рассматривает законопроект, который устанавливает обязанность ЦБ передавать налоговикам данные о переводах россиян в Системе быстрых платежей, которые имеют признаки доходов от незаконной предпринимательской деятельности.
Ранее ФНС уточняла, что под контроль подпадут переводы, общая сумма которых превысит 2,4 миллиона рублей в год для одного лица, такой контроль затронет 3% экономически активного населения.
Егоров уточнил, что контроль коснется не всех переводов – будут исключения. Он не раскрыл детали, но ФНС поясняла, что под него, в частности, не попадут переводы на личные счета от близких родственников.
Планируется, что в рисковую зону попадут именно те лица, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль от физических лиц.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала