В ФНС рассказали, как будут контролировать переводы физлиц

Контроль за денежными переводами физлиц для выявления неподтвержденных доходов в России будет осуществляться по нескольким критериям, часть их них уже готовы,... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T01:56+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Контроль за денежными переводами физлиц для выявления неподтвержденных доходов в России будет осуществляться по нескольким критериям, часть их них уже готовы, сообщил РИА Новости глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. "Часть готова, часть будет развиваться, это будет динамическая система", - ответил Егоров на вопрос о критериях контроля переводов. Госдума сейчас рассматривает законопроект, который устанавливает обязанность ЦБ передавать налоговикам данные о переводах россиян в Системе быстрых платежей, которые имеют признаки доходов от незаконной предпринимательской деятельности. Ранее ФНС уточняла, что под контроль подпадут переводы, общая сумма которых превысит 2,4 миллиона рублей в год для одного лица, такой контроль затронет 3% экономически активного населения. Егоров уточнил, что контроль коснется не всех переводов – будут исключения. Он не раскрыл детали, но ФНС поясняла, что под него, в частности, не попадут переводы на личные счета от близких родственников. Планируется, что в рисковую зону попадут именно те лица, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль от физических лиц.

