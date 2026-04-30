Новак подвел итоги Кавказского инвестиционного форума - 30.04.2026, ПРАЙМ
Новак подвел итоги Кавказского инвестиционного форума
Кавказский инвестиционный форум посетили более 3 тысяч человек из 27 стран мира, подписано свыше 60 соглашений на сумму около 400 миллиардов рублей, сообщил... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T15:57+0300
15:57 30.04.2026
 
Новак подвел итоги Кавказского инвестиционного форума

Новак: на Кавказском инвестиционном форуме подписали более 60 соглашений на 400 млрд руб

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Кавказского инвестиционного форума
Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума. Архивное фото
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Кавказский инвестиционный форум посетили более 3 тысяч человек из 27 стран мира, подписано свыше 60 соглашений на сумму около 400 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"За эти два дня форум посетили более 3 тысяч участников из 27 стран. На полях форума прошло более 70 мероприятий деловой программы. Заключено 62 соглашения на сумму около примерно 400 миллиардов рублей на текущий момент", - сказал Новак на полях КИФ.
По его словам, программа форума ежегодно расширяется. Особое внимание на форуме уделяется теме молодежи, и в этом году акцент был на развитии молодежного предпринимательства.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
