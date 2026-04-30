Около 4700 человек посетили Кавказский инвестиционный форум - 30.04.2026, ПРАЙМ
Около 4700 человек посетили Кавказский инвестиционный форум
Около 4700 человек из 30 стран посетили Кавказский инвестиционный форум в Минеральных Водах, сообщил фонд "Росконгресс". | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T23:05+0300
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр – ПРАЙМ. Около 4700 человек из 30 стран посетили Кавказский инвестиционный форум в Минеральных Водах, сообщил фонд "Росконгресс". "Кавказский инвестиционный форум в этом году посетило около 4700 человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровня, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России, стран СНГ и "каспийской пятерки". Всего в работе форума приняли участие гости из 30 стран, включая Россию. В деловой программе состоялось свыше 100 мероприятий с участием 440 спикеров", – приводятся слова ответственного секретаря оргкомитета Кавказского инвестиционного форума Антона Кобякова. III Кавказский инвестиционный форум прошел в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. Центральная тема – "Расширяя горизонты возможностей". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Организатор КИФ – фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.
23:05 30.04.2026
 
Около 4700 человек посетили Кавказский инвестиционный форум

