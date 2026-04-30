https://1prime.ru/20260430/forum-869594572.html

Около 4700 человек посетили Кавказский инвестиционный форум

Около 4700 человек из 30 стран посетили Кавказский инвестиционный форум в Минеральных Водах, сообщил фонд "Росконгресс".

2026-04-30T23:05+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869594496_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8349ab366429ba6749350111d5a1a5d.jpg

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр – ПРАЙМ. Около 4700 человек из 30 стран посетили Кавказский инвестиционный форум в Минеральных Водах, сообщил фонд "Росконгресс". "Кавказский инвестиционный форум в этом году посетило около 4700 человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровня, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России, стран СНГ и "каспийской пятерки". Всего в работе форума приняли участие гости из 30 стран, включая Россию. В деловой программе состоялось свыше 100 мероприятий с участием 440 спикеров", – приводятся слова ответственного секретаря оргкомитета Кавказского инвестиционного форума Антона Кобякова. III Кавказский инвестиционный форум прошел в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. Центральная тема – "Расширяя горизонты возможностей". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Организатор КИФ – фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

