Биржевые цены на газ в Европе превысили 580 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе с началом последних торгов апреля поднимаются почти на 3%, превышая 580 долларов за тысячу кубометров

2026-04-30T09:53+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом последних торгов апреля поднимаются почти на 3%, превышая 580 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 569,7 доллара (+0,5%). А по состоянию на 9.01 мск показатель составляет уже 582,3 доллара (+2,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 567 долларов за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены продолжают превышать показатели конца февраля - на 39%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

газ, сша, израиль, иран, европа