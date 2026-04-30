Биржевые цены на газ в Европе в четверг завершили торги вблизи $560

Биржевые цены на газ в Европе в четверг закрылись снижением примерно на 1%, до 560 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг закрылись снижением примерно на 1%, до 560 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 569,7 доллара (+0,5%). Ценовой максимум составил 590,3 доллара (+4,1%), ценовой минимум - 554,2 доллара (-2,3%). Последние фьючерсы торговались по 562,2 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 567 долларов за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены продолжают превышать показатели конца февраля - на 44%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

