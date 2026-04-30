https://1prime.ru/20260430/gaz-869595818.html
Биржевые цены на газ в Европе в четверг завершили торги вблизи $560
Биржевые цены на газ в Европе в четверг завершили торги вблизи $560 - 30.04.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе в четверг завершили торги вблизи $560
Биржевые цены на газ в Европе в четверг закрылись снижением примерно на 1%, до 560 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T23:48+0300
2026-04-30T23:48+0300
2026-04-30T23:48+0300
экономика
европа
сша
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/11/835611171_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_3a24b1bccaa8c4f9bf95bf10d1b2c62b.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг закрылись снижением примерно на 1%, до 560 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 569,7 доллара (+0,5%). Ценовой максимум составил 590,3 доллара (+4,1%), ценовой минимум - 554,2 доллара (-2,3%). Последние фьючерсы торговались по 562,2 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 567 долларов за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены продолжают превышать показатели конца февраля - на 44%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://1prime.ru/20260430/evropa-869593887.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/11/835611171_43:0:2328:1714_1920x0_80_0_0_b0ffda11684c22a92e2fb649fd4460b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, газ
Экономика, ЕВРОПА, США, Газ
Биржевые цены на газ в Европе в четверг завершили торги вблизи $560
Биржевые цены на газ в Европе в четверг завершили торги вблизи $560 за тыс кубометров
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг закрылись снижением примерно на 1%, до 560 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 569,7 доллара (+0,5%). Ценовой максимум составил 590,3 доллара (+4,1%), ценовой минимум - 554,2 доллара (-2,3%). Последние фьючерсы торговались по 562,2 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 567 долларов за тысячу кубометров.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости.
Цены стали расти после начала ударов США
и Израиля
по Ирану
. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены продолжают превышать показатели конца февраля - на 44%.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе
- с 1996 года.
