"Газпром" по итогам 2025 года нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай
Экспорт "Газпромом" трубопроводного газа в Китай по итогам 2025 года вырос на 24,8%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T17:45+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Экспорт "Газпромом" трубопроводного газа в Китай по итогам 2025 года вырос на 24,8%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Отмечу также увеличившийся экспорт трубопроводного газа в Китай: по итогам 2025 года объем поставок на 24,8% превысил показатель 2024 года", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова. Стратегическое партнерство "Газпрома" и CNPC, крупнейшей нефтегазовой компании Китая, расширяется за счет роста поставок и новых маршрутов. Основой экспорта остается газопровод "Сила Сибири", по которому в начале сентября 2025 года стороны договорились увеличить поставки с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. CNPC является ключевым партнером "Газпрома" в Китае. Дополнительно развивается дальневосточный маршрут - еще один экспортный газопровод в Китай, который в настоящее время строится: контракт по нему был подписан в феврале 2022 года, а объем поставок будет увеличен с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Параллельно стороны подписали юридически обязывающий меморандум по проекту "Сила Сибири-2", предусматривающему поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год из Западной Сибири через Монголию (маршрут "Союз Восток") в рамках долгосрочного контракта сроком около 30 лет.
