Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" по итогам 2025 года нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/gazprom-869588854.html
"Газпром" по итогам 2025 года нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай
"Газпром" по итогам 2025 года нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Газпром" по итогам 2025 года нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай
Экспорт "Газпромом" трубопроводного газа в Китай по итогам 2025 года вырос на 24,8%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T17:45+0300
2026-04-30T17:45+0300
газ
китай
монголия
фамил садыгов
газпром
cnpc
сила сибири
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866922618_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_cfd0093f88022ff3aabec51f34a6d597.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Экспорт "Газпромом" трубопроводного газа в Китай по итогам 2025 года вырос на 24,8%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Отмечу также увеличившийся экспорт трубопроводного газа в Китай: по итогам 2025 года объем поставок на 24,8% превысил показатель 2024 года", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова. Стратегическое партнерство "Газпрома" и CNPC, крупнейшей нефтегазовой компании Китая, расширяется за счет роста поставок и новых маршрутов. Основой экспорта остается газопровод "Сила Сибири", по которому в начале сентября 2025 года стороны договорились увеличить поставки с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. CNPC является ключевым партнером "Газпрома" в Китае. Дополнительно развивается дальневосточный маршрут - еще один экспортный газопровод в Китай, который в настоящее время строится: контракт по нему был подписан в феврале 2022 года, а объем поставок будет увеличен с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Параллельно стороны подписали юридически обязывающий меморандум по проекту "Сила Сибири-2", предусматривающему поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год из Западной Сибири через Монголию (маршрут "Союз Восток") в рамках долгосрочного контракта сроком около 30 лет.
https://1prime.ru/20260430/oborot-869587280.html
китай
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866922618_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_71306e5a2b0e2c61d3243099fe4f1f24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай, монголия, фамил садыгов, газпром, cnpc, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Газ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Фамил Садыгов, Газпром, CNPC, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
17:45 30.04.2026
 
"Газпром" по итогам 2025 года нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай

"Газпром" по итогам 2025 года нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай на 24,8%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Стенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Экспорт "Газпромом" трубопроводного газа в Китай по итогам 2025 года вырос на 24,8%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"Отмечу также увеличившийся экспорт трубопроводного газа в Китай: по итогам 2025 года объем поставок на 24,8% превысил показатель 2024 года", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.
Стратегическое партнерство "Газпрома" и CNPC, крупнейшей нефтегазовой компании Китая, расширяется за счет роста поставок и новых маршрутов. Основой экспорта остается газопровод "Сила Сибири", по которому в начале сентября 2025 года стороны договорились увеличить поставки с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. CNPC является ключевым партнером "Газпрома" в Китае.
Дополнительно развивается дальневосточный маршрут - еще один экспортный газопровод в Китай, который в настоящее время строится: контракт по нему был подписан в феврале 2022 года, а объем поставок будет увеличен с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
Параллельно стороны подписали юридически обязывающий меморандум по проекту "Сила Сибири-2", предусматривающему поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год из Западной Сибири через Монголию (маршрут "Союз Восток") в рамках долгосрочного контракта сроком около 30 лет.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала