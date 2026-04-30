"Газпром" планирует направить 2,54 триллиона рублей на инвестиции группы
"Газпром" планирует в текущем году направить на инвестиции всей группы 2,54 триллиона рублей, что на 10,4% ниже, чем планировалось годом ранее, следует из... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T19:57+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Газпром" планирует в текущем году направить на инвестиции всей группы 2,54 триллиона рублей, что на 10,4% ниже, чем планировалось годом ранее, следует из отчета компании. "Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе Группы на 2026 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) составляет 2 540 151 миллиона рублей", - говорится в отчете по МСФО. Годом ранее показатель планировался на уровне 2,833 триллиона рублей. Таким образом, инвестиции снизятся на 10,4%. Инвестпрограмма только "Газпрома" на 2025 год первоначально планировалась в объеме 1,524 триллиона рублей. Однако после традиционного пересмотра по итогам работы в первом полугодии она была повышена на 91,7 миллиарда, до 1,615 триллиона рублей. Объем инвестпрограммы в 2026 году утвержден советом директоров в конце прошлого года на уровне 1,1 триллиона рублей – на 32% меньше запланированного на 2025 год.
https://1prime.ru/20260430/gazprom-869588854.html
"Газпром" по итогам 2025 года нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай