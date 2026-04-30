Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/gd-869560500.html
В ГД предложили обязать регионы устанавливать бесплатные парковки
Депутаты Госдумы предложили обязать регионы устанавливать бесплатное использование платных парковок в выходные и нерабочие праздничные дни на землях,... | 30.04.2026, ПРАЙМ
бизнес
общество
экономика
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869560500.jpg?1777497411
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили обязать регионы устанавливать бесплатное использование платных парковок в выходные и нерабочие праздничные дни на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Межфракционный законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение палаты парламента в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов проекта выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Законопроектом предлагается внести изменение в часть 4 статьи 13 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", изложив ее в новой редакции, предусматривающей обязательность установления законом субъекта Российской Федерации права использования в выходные и нерабочие праздничные дни бесплатно платных парковок, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как отмечается в документах, сейчас субъекты РФ вправе своими законами устанавливать периоды времени суток, а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. По мнению авторов законопроекта, предоставление регионам права, а не обязанности устанавливать периоды бесплатного использования платных парковок приводит к неравномерному доступу к бесплатному парковочному пространству в разных регионах. Авторы считают, что различные правила бесплатного использования платных парковок в выходные и нерабочие праздничные дни создают неравные условия для автовладельцев в разных частях страны. "Полагаем, что введение для всех бесплатной парковки в выходные и нерабочие праздничные дни, когда многие горожане уезжают на дачи и трафик в городе не напряженный, устранит существующую несправедливость, а также существенно снизит финансовую нагрузку на автовладельцев", - подчеркивается в документе.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:16 30.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЭкономикаБизнесОбществоРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала