В Гонконге вступает в силу запрет на курение и ношение вейпов

2026-04-30T00:32+0300

ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Запрет на курение и ношение активированных вейпов в общественных местах вступает в силу в Гонконге в четверг, нарушители могут получить наказания в виде тюремного заключения до шести месяцев. Власти Гонконга в последние годы проводят активную кампанию по борьбе с курением. С четверга в городе запрещается курить или носить с собой активированные альтернативные устройства для курения в любом общественном месте. "Начиная с 30 апреля 2026 года, ни одно лицо не имеет права иметь при себе указанный альтернативный продукт для курения в общественном месте. Считается, что лицо имеет при себе указанный альтернативный продукт для курения, если оно курит или носит его с собой", - сообщил департамент здравоохранения Гонконга. Ведомство предупредило, что за ношение не более пяти картриджей, 5 миллилитров жидкости для вейпов, 100 стиков для нагревания или 100 травяных сигарет в общественных местах предусмотрен штраф в размере 3 тысяч гонконгских долларов (28,7 тысячи рублей), если же нарушитель окажет сопротивление представителям правопорядка, штраф может достичь 10 тысяч гонконгских долларов (95,7 тысячи рублей). Если у человека в общественном месте будет обнаружено большее количество указанных альтернативных устройств для курения, это станет отягчающим обстоятельством и будет рассматриваться в рамках уголовного преследования, которое предусматривает наказание в размере до 50 тысяч гонконгских долларов (478,5 тысяч рублей) и лишение свободы сроком до шести месяцев, добавил департамент.

