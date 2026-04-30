https://1prime.ru/20260430/gosduma-869561668.html
В Госдуме заявили об усилении интереса Мьянмы к российским энергоресурсам
2026-04-30T00:59+0300
энергетика
россия
экономика
мьянма
рф
камбоджа
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869561668.jpg?1777499968
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Интерес Мьянмы к закупкам российских энергоресурсов "заметно усилился" в условиях энергокризиса, заявил депутат Госдумы РФ, член депутатской группы по связям с парламентами Камбоджи, Лаоса и Мьянмы Алексей Чепа.
"Мьянма в значительной степени зависит от импорта переработанного топлива из Сингапура и Малайзии и в последние месяцы ищет альтернативные каналы поставок. В условиях энергокризиса интерес страны к закупкам российских энергоресурсов, в том числе нефти, заметно усилился", - сказал Чепа газете "Известия".
Ранее в апреле в Минэнерго РФ сообщили, что Россия и Мьянма обсудили организацию поставок в Мьянму широкой номенклатуры нефтепродуктов, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
