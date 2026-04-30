В Госдуме заявили об усилении интереса Мьянмы к российским энергоресурсам

2026-04-30T00:59+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Интерес Мьянмы к закупкам российских энергоресурсов "заметно усилился" в условиях энергокризиса, заявил депутат Госдумы РФ, член депутатской группы по связям с парламентами Камбоджи, Лаоса и Мьянмы Алексей Чепа. "Мьянма в значительной степени зависит от импорта переработанного топлива из Сингапура и Малайзии и в последние месяцы ищет альтернативные каналы поставок. В условиях энергокризиса интерес страны к закупкам российских энергоресурсов, в том числе нефти, заметно усилился", - сказал Чепа газете "Известия". Ранее в апреле в Минэнерго РФ сообщили, что Россия и Мьянма обсудили организацию поставок в Мьянму широкой номенклатуры нефтепродуктов, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ).

