В Госдуме заявили об усилении интереса Мьянмы к российским энергоресурсам - 30.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме заявили об усилении интереса Мьянмы к российским энергоресурсам
2026-04-30T00:59+0300
00:59 30.04.2026
 
В Госдуме заявили об усилении интереса Мьянмы к российским энергоресурсам

Депутат Госдумы Чепа: интерес Мьянмы к закупкам российских энергоресурсов усилился

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Интерес Мьянмы к закупкам российских энергоресурсов "заметно усилился" в условиях энергокризиса, заявил депутат Госдумы РФ, член депутатской группы по связям с парламентами Камбоджи, Лаоса и Мьянмы Алексей Чепа.
"Мьянма в значительной степени зависит от импорта переработанного топлива из Сингапура и Малайзии и в последние месяцы ищет альтернативные каналы поставок. В условиях энергокризиса интерес страны к закупкам российских энергоресурсов, в том числе нефти, заметно усилился", - сказал Чепа газете "Известия".
Ранее в апреле в Минэнерго РФ сообщили, что Россия и Мьянма обсудили организацию поставок в Мьянму широкой номенклатуры нефтепродуктов, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ).
 
