Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили создать единый стандарт безопасности вблизи школ - 30.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать единый стандарт безопасности вблизи школ
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России единый федеральный стандарт безопасности движения вблизи школ, в том числе установить на федеральном уровне четко определенный радиус "школьной зоны". Соответствующее обращение на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть следующие предложения: об установлении на федеральном уровне четко определенного радиуса "школьной зоны" (например, 150–200 метров), в пределах которого меры безопасности применяются в обязательном порядке; о внесении соответствующих изменений в нормативно-техническую базу, включая ГОСТ 52766-2007 "Элементы обустройства автомобильных дорог", - сказано в документе. Кроме того, парламентарий предлагает закрепить обязательный перечень мер, реализуемых в "школьной зоне", включая поэтапное снижение скорости движения, устройство серии искусственных неровностей, организацию островков безопасности, расширенное применение пешеходных переходов и средств регулирования движения, а также определить данную зону как территорию с четко установленными границами и комплексным режимом безопасности. В документе приводятся статистические данные, согласно которым ежемесячно в России в среднем происходит до 1500 ДТП с участием несовершеннолетних, значительная часть - с участием несовершеннолетних пешеходов. Добавляется, что большая доля таких происшествий, особенно в школьный сезон, случается на маршруте школа - дом. "Ключевая проблема заключается в отсутствии на федеральном уровне четко закрепленных границ так называемой "школьной зоны". Сегодня не определено расстояние от образовательного учреждения, в пределах которого меры безопасности должны применяться в обязательном порядке. В результате безопасность фактически "обрывается" сразу за пределами школьного двора", - подчеркивает вице-спикер Госдумы. По его мнению, введение единых федеральных требований позволит устранить разрыв между нормативным регулированием и реальной практикой, а также существенно снизить риски дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
04:22 30.04.2026
 
В Госдуме предложили создать единый стандарт безопасности вблизи школ

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил создать единый стандарт безопасности вблизи школ

