Ульянов: предпосылки для нового соглашения по ИЯП есть

Ульянов: предпосылки для нового соглашения по ИЯП есть - 30.04.2026, ПРАЙМ

Ульянов: предпосылки для нового соглашения по ИЯП есть

Предпосылки для нового соглашения на смену совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе есть, поскольку нынешнее... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T00:50+0300

2026-04-30T00:50+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Предпосылки для нового соглашения на смену совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе есть, поскольку нынешнее положение дел никого не устраивает, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Россию можно назвать гарантом СВПД только условно. Формально она была участником, одной из сторон ядерной сделки. Есть ли предпосылки для нового соглашения? Безусловно, есть, поскольку нынешнее положение дел никого не устраивает. Нерешенные вопросы требуют урегулирования путем переговоров", - сказал Ульянов "Известиям". Постпред РФ отметил, что сам вопрос о возможном институте гарантов будущего соглашения остается открытым, а перспективы его создания будут зависеть от конкретного содержания предложения. По его словам, если, например, гарантом окажется резолюция СБ ООН, то РФ с большой долей вероятности такую резолюцию поддержит. "Но прежде, конечно же, нужно будет ознакомиться с финальным текстом договоренностей", - добавил Ульянов. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

рф

вена

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, вена, великобритания, михаил ульянов, дональд трамп, оон