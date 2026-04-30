Индекс деловой активности в Китае в апреле снизился до 50,3 пункта

2026-04-30T05:25+0300

ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в апреле незначительно снизился до 50,3 пункта, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Индекс деловой активности снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом 2026 года. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в апреле упал сразу на 1,4 пункта, до 50,2, PMI средних увеличился на 1,5 пункта, до 50,5, малых - вырос на 0,8 пункта, до 50,1 пункта. Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства в апреле составил 51,5, увеличившись на 0,1 процентного пункта, что свидетельствует о некотором ускорении производственной активности в промышленности. Индекс новых заказов снизился на 1 пункт, до 50,6, но так как показатель остался выше отметки в 50 пунктов, это указывает на продолжающийся рост рыночного спроса в производственном секторе. Индекс сырьевых запасов в апреле вырос на 1,6 пункта, до 49,3 пункта, что указывает на значительное снижение темпов сокращения запасов основных видов сырья в промышленности. Индекс занятости составил 48,8 пункта, увеличившись на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации в сфере занятости на производственных предприятиях. Тем временем индекс поставок сырья в апреле остался на уровне марта в 49,5 пункта, показатель остался ниже отметки в 50 пунктов, что, по заявлении ведомства, свидетельствует о продолжающемся замедлении поставок сырья для поставщиков в производственном секторе.

мировая экономика, промышленность, китай, кнр, pmi