Индекс деловой активности в Китае в апреле упал ниже 50 пунктов - 30.04.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в Китае в апреле упал ниже 50 пунктов
05:40 30.04.2026
 
ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле упал ниже психологической отметки в 50 пунктов, составив 49,4 пункта, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР.
PMI в непроизводственном секторе КНР включает услуги и строительство, значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
Снижение индекса в сравнении с мартом этого года составило 0,7 процентного пункта, что свидетельствует об ухудшении делового климата в непроизводственном секторе.
Индекс деловой активности в строительной отрасли составил 48 пунктов, что на 1,3 процентного пункта меньше, чем в предыдущем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг упал на 0,6 процентного пункта - до 49,6 пункта.
Статбюро уточняет, что в сфере услуг индексы деловой активности в секторе телекоммуникаций, радио-и телевещания, спутниковой связи, почтовых услуг превышают 55 пунктов, что является относительно хорошим диапазоном, в то время как PMI в таких секторах, как оптовая и розничная торговля, а также жилищные услуги, находятся ниже критической отметки в 50 пунктов.
 
