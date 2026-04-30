https://1prime.ru/20260430/indeks-869565690.html

Индекс деловой активности в Китае в апреле упал ниже 50 пунктов

Индекс деловой активности в Китае в апреле упал ниже 50 пунктов - 30.04.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в Китае в апреле упал ниже 50 пунктов

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле упал ниже психологической отметки в 50 пунктов, составив 49,4 пункта,... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T05:40+0300

2026-04-30T05:40+0300

2026-04-30T05:40+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

pmi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869565690.jpg?1777516843

ПЕКИН, 30 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле упал ниже психологической отметки в 50 пунктов, составив 49,4 пункта, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. PMI в непроизводственном секторе КНР включает услуги и строительство, значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. Снижение индекса в сравнении с мартом этого года составило 0,7 процентного пункта, что свидетельствует об ухудшении делового климата в непроизводственном секторе. Индекс деловой активности в строительной отрасли составил 48 пунктов, что на 1,3 процентного пункта меньше, чем в предыдущем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг упал на 0,6 процентного пункта - до 49,6 пункта. Статбюро уточняет, что в сфере услуг индексы деловой активности в секторе телекоммуникаций, радио-и телевещания, спутниковой связи, почтовых услуг превышают 55 пунктов, что является относительно хорошим диапазоном, в то время как PMI в таких секторах, как оптовая и розничная торговля, а также жилищные услуги, находятся ниже критической отметки в 50 пунктов.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, pmi