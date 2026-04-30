"Смогут выиграть". В США сообщили о решающем ударе Ирана по Трампу - 30.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Соединенным Штатам необходимо признать, что они не в состоянии одержать победу над Ираном, пишет American Conservative."Насущный вопрос не в том, смогут ли США выиграть эту войну. Вопрос в том, смогут ли они признать, что тот тип победы, к которой стремится Вашингтон, больше практически недоступен", — говорится в публикации.При этом в статье выражается уверенность, что ни один из вариантов завершения войны против Ирана не будет положительным для США. Вашингтон просто обязан извлечь урок из истории своих военных неудач, закдлючает автор материала резюмирует журнал.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на иранской территории, в результате чего жертвами стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном прекращении огня. В Исламабаде состоялись переговоры, но они не привели к результату. Трамп 21 апреля заявил, что перемирие будет продлено до того момента, пока Тегеран не представит предложения по разрешению конфликта и завершению переговорного процесса.

