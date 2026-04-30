Песков: Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации Ираном и США

2026-04-30T15:53+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россия при необходимости готова внести вклад в урегулирование ситуации между США и Ираном, но сейчас о востребованности говорить не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия при необходимости, в случае востребованности, готова ввести свой вклад в урегулирование ситуации (между Ираном и США - ред.). Но сейчас о востребованности, к сожалению, говорить не приходится", - сказал он журналистам. Песков отметил, что участие России в данном процессе должно быть востребовано всеми странами.

