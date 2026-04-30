https://1prime.ru/20260430/iran-869583687.html
Песков: Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации Ираном и США
Песков: Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации Ираном и США - 30.04.2026, ПРАЙМ
Песков: Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации Ираном и США
Россия при необходимости готова внести вклад в урегулирование ситуации между США и Ираном, но сейчас о востребованности говорить не приходится, заявил...
2026-04-30T15:53+0300
2026-04-30T15:53+0300
2026-04-30T15:53+0300
россия
мировая экономика
сша
иран
рф
дмитрий песков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россия при необходимости готова внести вклад в урегулирование ситуации между США и Ираном, но сейчас о востребованности говорить не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия при необходимости, в случае востребованности, готова ввести свой вклад в урегулирование ситуации (между Ираном и США - ред.). Но сейчас о востребованности, к сожалению, говорить не приходится", - сказал он журналистам. Песков отметил, что участие России в данном процессе должно быть востребовано всеми странами.
сша
иран
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, иран, рф, дмитрий песков, в мире
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ИРАН, РФ, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации Ираном и США
Песков: Россия при необходимости готова внести вклад в урегулирование между США и Ираном