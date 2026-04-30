"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана привел в ужас США
RS: война в Иране показала, что США не готовы к войне с крупной державой
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Конфликт с Ираном выявил, что вооруженные силы США неподготовлены к более серьезным боевым действиям, сообщает Responsible Statecraft.
"Сегодня в Вашингтоне активно обсуждают запасы американских ракет. Причина этому более чем очевидна. По завершении военных действий в Иране, которые уже значительно исчерпали американские запасы ракет, появится вопрос: сможет ли армия США продолжать защищать национальные интересы, особенно в краткосрочной перспективе?" — говорится в публикации.
Указывается, что несмотря на то, что американским силовым структурам удалось достичь некоторых тактических успехов в Иране, конфликт серьезно подорвал основные принципы военной стратегии США. События на ближневосточном театре действий выявили сомнения в жизнеспособности планов Вашингтона для чрезвычайных ситуаций, подчеркнули в материале.
"Ущерб, нанесенный базам США на Ближнем Востоке, был огромным. Были уничтожены инфраструктура, системы ПВО, наземные радары, а также повреждена и выведена из эксплуатации дорогостоящая авиация, включая самолеты-заправщики и дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Фактически, базы стали настолько уязвимы, что солдаты ВС США не могли там оставаться и были вынуждены работать удаленно из гостиниц", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп самостоятельно продлил перемирие с Тегераном до завершения диалога. В субботу он объявил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день президент заявил, что США получили от ИРИ новое предложение с более выгодными условиями. Однако Тегеран отрицал намерения встречаться с представителями США.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах под давлением, угрозами или в условиях блокады судоходных путей.