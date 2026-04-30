"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана привел в ужас США - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/iran-869595357.html
"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана привел в ужас США
"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана привел в ужас США - 30.04.2026, ПРАЙМ
"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана привел в ужас США
Конфликт с Ираном выявил, что вооруженные силы США неподготовлены к более серьезным боевым действиям, сообщает Responsible Statecraft. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T23:42+0300
2026-04-30T23:42+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
иран
дональд трамп
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Конфликт с Ираном выявил, что вооруженные силы США неподготовлены к более серьезным боевым действиям, сообщает Responsible Statecraft. "Сегодня в Вашингтоне активно обсуждают запасы американских ракет. Причина этому более чем очевидна. По завершении военных действий в Иране, которые уже значительно исчерпали американские запасы ракет, появится вопрос: сможет ли армия США продолжать защищать национальные интересы, особенно в краткосрочной перспективе?" — говорится в публикации. Указывается, что несмотря на то, что американским силовым структурам удалось достичь некоторых тактических успехов в Иране, конфликт серьезно подорвал основные принципы военной стратегии США. События на ближневосточном театре действий выявили сомнения в жизнеспособности планов Вашингтона для чрезвычайных ситуаций, подчеркнули в материале. "Ущерб, нанесенный базам США на Ближнем Востоке, был огромным. Были уничтожены инфраструктура, системы ПВО, наземные радары, а также повреждена и выведена из эксплуатации дорогостоящая авиация, включая самолеты-заправщики и дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Фактически, базы стали настолько уязвимы, что солдаты ВС США не могли там оставаться и были вынуждены работать удаленно из гостиниц", — резюмировали в статье. На прошлой неделе президент Дональд Трамп самостоятельно продлил перемирие с Тегераном до завершения диалога. В субботу он объявил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день президент заявил, что США получили от ИРИ новое предложение с более выгодными условиями. Однако Тегеран отрицал намерения встречаться с представителями США. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах под давлением, угрозами или в условиях блокады судоходных путей.
сша
вашингтон
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, вашингтон, иран, дональд трамп, масуд пезешкиан
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, ИРАН, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
23:42 30.04.2026
 
"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана привел в ужас США

RS: война в Иране показала, что США не готовы к войне с крупной державой

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Конфликт с Ираном выявил, что вооруженные силы США неподготовлены к более серьезным боевым действиям, сообщает Responsible Statecraft.
"Сегодня в Вашингтоне активно обсуждают запасы американских ракет. Причина этому более чем очевидна. По завершении военных действий в Иране, которые уже значительно исчерпали американские запасы ракет, появится вопрос: сможет ли армия США продолжать защищать национальные интересы, особенно в краткосрочной перспективе?" — говорится в публикации.
Указывается, что несмотря на то, что американским силовым структурам удалось достичь некоторых тактических успехов в Иране, конфликт серьезно подорвал основные принципы военной стратегии США. События на ближневосточном театре действий выявили сомнения в жизнеспособности планов Вашингтона для чрезвычайных ситуаций, подчеркнули в материале.
"Ущерб, нанесенный базам США на Ближнем Востоке, был огромным. Были уничтожены инфраструктура, системы ПВО, наземные радары, а также повреждена и выведена из эксплуатации дорогостоящая авиация, включая самолеты-заправщики и дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Фактически, базы стали настолько уязвимы, что солдаты ВС США не могли там оставаться и были вынуждены работать удаленно из гостиниц", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп самостоятельно продлил перемирие с Тегераном до завершения диалога. В субботу он объявил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день президент заявил, что США получили от ИРИ новое предложение с более выгодными условиями. Однако Тегеран отрицал намерения встречаться с представителями США.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах под давлением, угрозами или в условиях блокады судоходных путей.
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНИРАНДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала