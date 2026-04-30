https://1prime.ru/20260430/iran-869595357.html

"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана привел в ужас США - 30.04.2026, ПРАЙМ

Конфликт с Ираном выявил, что вооруженные силы США неподготовлены к более серьезным боевым действиям, сообщает Responsible Statecraft. | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T23:42+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Конфликт с Ираном выявил, что вооруженные силы США неподготовлены к более серьезным боевым действиям, сообщает Responsible Statecraft. "Сегодня в Вашингтоне активно обсуждают запасы американских ракет. Причина этому более чем очевидна. По завершении военных действий в Иране, которые уже значительно исчерпали американские запасы ракет, появится вопрос: сможет ли армия США продолжать защищать национальные интересы, особенно в краткосрочной перспективе?" — говорится в публикации. Указывается, что несмотря на то, что американским силовым структурам удалось достичь некоторых тактических успехов в Иране, конфликт серьезно подорвал основные принципы военной стратегии США. События на ближневосточном театре действий выявили сомнения в жизнеспособности планов Вашингтона для чрезвычайных ситуаций, подчеркнули в материале. "Ущерб, нанесенный базам США на Ближнем Востоке, был огромным. Были уничтожены инфраструктура, системы ПВО, наземные радары, а также повреждена и выведена из эксплуатации дорогостоящая авиация, включая самолеты-заправщики и дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Фактически, базы стали настолько уязвимы, что солдаты ВС США не могли там оставаться и были вынуждены работать удаленно из гостиниц", — резюмировали в статье. На прошлой неделе президент Дональд Трамп самостоятельно продлил перемирие с Тегераном до завершения диалога. В субботу он объявил об отмене поездки делегации в Исламабад для новой встречи. Позже в тот же день президент заявил, что США получили от ИРИ новое предложение с более выгодными условиями. Однако Тегеран отрицал намерения встречаться с представителями США. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах под давлением, угрозами или в условиях блокады судоходных путей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

