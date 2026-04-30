В Израиле заявили о захвате их судов в Средиземном море

Объединение активистов "Глобальная флотилия Сумуда" (палестинская концепция стойкости) сообщило, что израильские силы захватили их суда в международных водах... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T04:31+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Объединение активистов "Глобальная флотилия Сумуда" (палестинская концепция стойкости) сообщило, что израильские силы захватили их суда в международных водах посреди Средиземного моря, назвав это беспрецедентной эскалацией и пиратством. Ранее в ночь на четверг объединение активистов сообщило, что экипаж флотилии был вынужден подать сигнал бедствия после того, как к их кораблям приблизились военные катера с вооруженными людьми, назвавшимися израильтянами и угрожавшими им оружием. Израильский телеканал i24 со ссылкой на источник в службах безопасности Израиля сообщил, что ВМС Израиля начали перехват судов флотилии недалеко от Крита. "Израильские силы перехватили и захватили суда "Флотилии Сумуда" в сотнях миль от берегов сектора Газа, подавив связь, похитив гражданских и создав беззаконный прецедент в международных водах", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале. Активисты подтвердили, что захват их судов произошел посреди Средиземного моря почти в тысяче километров от побережья сектора Газа, и назвали это актом "беспрецедентной эскалации" и "пиратства". Флотилия в составе 70 судов из 70 стран с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась в путь из Барселоны 15 апреля. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях против кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной флотилии, они подразумевают возможность конфискации судов и имущества.

