В Японии прогнозируют снижение цен на продукты питания
Темпы роста цен на продукты питания в Японии в этом году ожидаются значительно ниже, чем в 2025 году, несмотря на влияние ситуации на Ближнем Востоке, следует... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T05:37+0300
ТОКИО, 30 апр - ПРАЙМ. Темпы роста цен на продукты питания в Японии в этом году ожидаются значительно ниже, чем в 2025 году, несмотря на влияние ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных японского исследовательского института Teikoku Databank.
Так, согласно опросу 195 крупных производителей продуктов питания, в период с января по сентябрь этого года ожидается повышение цен на 6 290 наименований.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда планируемое число повышений превышало 10 тысяч (14 409, согласно прогнозу от апреля 2025 года), показатель остается примерно на 60% ниже", - говорится в отчете института.
В то же время аналитики отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая фактическую блокаду Ормузского пролива, начинает оказывать давление на стоимость упаковочных материалов и сырья.
"Рост цен, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке, начинает распространяться и на продукты питания", - подчеркивается в исследовании.
Эксперты предупреждают, что при сохранении дефицита нафты и высоких цен на сырье возможна новая волна подорожания, которая может усилиться уже летом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Teikoku Databank: рост цен на продукты питания в Японии будет ниже, чем в 2025 году
