В Японии прогнозируют снижение цен на продукты питания - 30.04.2026, ПРАЙМ
В Японии прогнозируют снижение цен на продукты питания
В Японии прогнозируют снижение цен на продукты питания - 30.04.2026, ПРАЙМ
В Японии прогнозируют снижение цен на продукты питания
Темпы роста цен на продукты питания в Японии в этом году ожидаются значительно ниже, чем в 2025 году, несмотря на влияние ситуации на Ближнем Востоке, следует... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T05:37+0300
2026-04-30T05:37+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
япония
ормузский пролив
ТОКИО, 30 апр - ПРАЙМ. Темпы роста цен на продукты питания в Японии в этом году ожидаются значительно ниже, чем в 2025 году, несмотря на влияние ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных японского исследовательского института Teikoku Databank. Так, согласно опросу 195 крупных производителей продуктов питания, в период с января по сентябрь этого года ожидается повышение цен на 6 290 наименований. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда планируемое число повышений превышало 10 тысяч (14 409, согласно прогнозу от апреля 2025 года), показатель остается примерно на 60% ниже", - говорится в отчете института. В то же время аналитики отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая фактическую блокаду Ормузского пролива, начинает оказывать давление на стоимость упаковочных материалов и сырья. "Рост цен, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке, начинает распространяться и на продукты питания", - подчеркивается в исследовании. Эксперты предупреждают, что при сохранении дефицита нафты и высоких цен на сырье возможна новая волна подорожания, которая может усилиться уже летом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
ближний восток
япония
ормузский пролив
мировая экономика, ближний восток, япония, ормузский пролив
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЯПОНИЯ, Ормузский пролив
05:37 30.04.2026
 
В Японии прогнозируют снижение цен на продукты питания

Teikoku Databank: рост цен на продукты питания в Японии будет ниже, чем в 2025 году

ТОКИО, 30 апр - ПРАЙМ. Темпы роста цен на продукты питания в Японии в этом году ожидаются значительно ниже, чем в 2025 году, несмотря на влияние ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных японского исследовательского института Teikoku Databank.
Так, согласно опросу 195 крупных производителей продуктов питания, в период с января по сентябрь этого года ожидается повышение цен на 6 290 наименований.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда планируемое число повышений превышало 10 тысяч (14 409, согласно прогнозу от апреля 2025 года), показатель остается примерно на 60% ниже", - говорится в отчете института.
В то же время аналитики отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая фактическую блокаду Ормузского пролива, начинает оказывать давление на стоимость упаковочных материалов и сырья.
"Рост цен, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке, начинает распространяться и на продукты питания", - подчеркивается в исследовании.
Эксперты предупреждают, что при сохранении дефицита нафты и высоких цен на сырье возможна новая волна подорожания, которая может усилиться уже летом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКЯПОНИЯОрмузский пролив
 
 
