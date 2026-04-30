https://1prime.ru/20260430/japonija-869565594.html

В Японии прогнозируют снижение цен на продукты питания

В Японии прогнозируют снижение цен на продукты питания - 30.04.2026, ПРАЙМ

В Японии прогнозируют снижение цен на продукты питания

Темпы роста цен на продукты питания в Японии в этом году ожидаются значительно ниже, чем в 2025 году, несмотря на влияние ситуации на Ближнем Востоке, следует... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T05:37+0300

2026-04-30T05:37+0300

2026-04-30T05:37+0300

экономика

мировая экономика

ближний восток

япония

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869565594.jpg?1777516660

ТОКИО, 30 апр - ПРАЙМ. Темпы роста цен на продукты питания в Японии в этом году ожидаются значительно ниже, чем в 2025 году, несмотря на влияние ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных японского исследовательского института Teikoku Databank. Так, согласно опросу 195 крупных производителей продуктов питания, в период с января по сентябрь этого года ожидается повышение цен на 6 290 наименований. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда планируемое число повышений превышало 10 тысяч (14 409, согласно прогнозу от апреля 2025 года), показатель остается примерно на 60% ниже", - говорится в отчете института. В то же время аналитики отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая фактическую блокаду Ормузского пролива, начинает оказывать давление на стоимость упаковочных материалов и сырья. "Рост цен, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке, начинает распространяться и на продукты питания", - подчеркивается в исследовании. Эксперты предупреждают, что при сохранении дефицита нафты и высоких цен на сырье возможна новая волна подорожания, которая может усилиться уже летом. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

ближний восток

япония

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ближний восток, япония, ормузский пролив