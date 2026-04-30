Япония возобновит экспедиции, отмененные из-за роста цен на нефть - 30.04.2026, ПРАЙМ
Япония возобновит экспедиции, отмененные из-за роста цен на нефть
Япония возобновит экспедиции, отмененные из-за роста цен на нефть
NHK: Япония возобновит экспедиции, отмененные из-за роста цен на нефть

ТОКИО, 30 апр - ПРАЙМ. Японское агентство по морским исследованиям и технологиям (JAMSTEC) возобновит исследовательские экспедиции, отмененные в апреле после перебоев с поставками топлива на фоне роста цен на нефть, сообщил телеканал NHK.
Как уточнил канал, агентство по морским исследованиям и технологиям было вынуждено отменить все апрельские рейсы трех исследовательских судов - "Йокосука", "Каймэй" и "Синсэй Мару" - из-за невозможности обеспечить их тяжелым топливом.
По данным JAMSTEC, поставщик топлива уведомил, что на май удалось "обеспечить необходимый объем", в связи с чем было принято решение о возобновлении экспедиций, добавил телеканал. В то же время организация отметила, что стоимость топлива продолжает расти, подчеркнул канал.
Вопрос о реализации отмененных апрельских рейсов, а также планов на июнь и последующие месяцы будет решаться в зависимости от ситуации с поставками топлива, заключил телеканал.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Почти весь этот объем идет через Ормузский пролив.
 
