Кадыров обсудил с Мантуровым проекты по укреплению экономики Чечни - 30.04.2026, ПРАЙМ
Кадыров обсудил с Мантуровым проекты по укреплению экономики Чечни
2026-04-30T23:52+0300
https://1prime.ru/20260430/rubl-869593606.html
Кадыров обсудил с Мантуровым проекты по укреплению экономики Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 30 апр - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым, на которой обсуждались вопросы укрепления экономики региона.
"В ходе рабочей командировки в Москву у меня состоялась встреча с … первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Наша беседа прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания, что, впрочем, неудивительно, учитывая давнее знакомство и общие взгляды на многие вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова на встрече "особый акцент" был отведён проектам, направленным на укрепление экономики Чечни и создание новых рабочих мест. Он уточнил, что Мантуров выразил полную поддержку инициативам и готовности правительства оказывать необходимое содействие. Глава республики добавил, что в рамках встречи состоялся обмен мнениями о вызовах, с которыми сталкивается экономика страны, и о путях их преодоления.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Российский рынок акций вырастет за май, считают аналитики
Вчера, 22:36
 
ФинансыЧЕЧНЯРФРамзан КадыровДенис МантуровБанкиМОСКВА
 
 
