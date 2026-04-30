Кадыров обсудил с Мантуровым проекты по укреплению экономики Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым, на которой обсуждались вопросы укрепления | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T23:52+0300

ГРОЗНЫЙ, 30 апр - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым, на которой обсуждались вопросы укрепления экономики региона. "В ходе рабочей командировки в Москву у меня состоялась встреча с … первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Наша беседа прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания, что, впрочем, неудивительно, учитывая давнее знакомство и общие взгляды на многие вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По словам Кадырова на встрече "особый акцент" был отведён проектам, направленным на укрепление экономики Чечни и создание новых рабочих мест. Он уточнил, что Мантуров выразил полную поддержку инициативам и готовности правительства оказывать необходимое содействие. Глава республики добавил, что в рамках встречи состоялся обмен мнениями о вызовах, с которыми сталкивается экономика страны, и о путях их преодоления.

https://1prime.ru/20260430/rubl-869593606.html

