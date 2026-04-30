Минтруд опубликовал праздничный календарь на 2027 год

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 года, всего россияне будут отдыхать 11 дней, сообщает канал Минтруда России на платформе "Макс".

2026-04-30T13:37+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 года, всего россияне будут отдыхать 11 дней, сообщает канал Минтруда России на платформе "Макс". Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. В 2027 году предложено перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля."Таким образом с учетом предлагаемого переноса в 2027 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года", - говорится в сообщении.В следующий раз длинные выходные выпадут на три дня с 21 по 23 февраля.Празднование Международного женского дня продлится с 6 по 8 марта.Майские праздники в 2027 году продлятся с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.В связи с празднованием Дня России выходными будут дни с 12 по 14 июня.Осенью россиян ждут четырехдневные выходные с 4 по 7 ноября.

