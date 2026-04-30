На Украине выступили со срочным призывом после заявления Каллас о России - 30.04.2026, ПРАЙМ
На Украине выступили со срочным призывом после заявления Каллас о России
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала главу дипломатии ЕС Каю Каллас за ее слова о России и призвала начать с ней диалог. | 30.04.2026, ПРАЙМ
Мендель призвала Каллас к переговорам после ее заявления о РФ

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала главу дипломатии ЕС Каю Каллас за ее слова о России и призвала начать с ней диалог.
В четверг европейский политик заявила, что ЕС "не должен унижаться", умоляя Москву о переговорах.
"Только глубоко неуверенный в себе человек, который не имеет никакого отношения к лидерству, может сказать такое..." — написала Мендель в соцсети X.

Она подчеркнула, что политики должны взять на себя ответственность и начать переговоры.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
