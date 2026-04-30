Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина - 30.04.2026, ПРАЙМ
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина - 30.04.2026, ПРАЙМ
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым предстоящий государственный визит президента России Владимира Путина | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T10:38+0300
2026-04-30T10:38+0300
политика
россия
мировая экономика
казахстан
сергей лавров
владимир путин
касым-жомарт токаев
мид рф
АСТАНА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым предстоящий государственный визит президента России Владимира Путина в Республику. "Обсудили график предстоящих контактов на высшем, высоком и других уровнях. Основное внимание уделили, конечно же, государственному визиту президента Российской Федерации в Республику Казахстан", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с казахским коллегой. Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Кошербаевым.
россия, мировая экономика, казахстан, сергей лавров, владимир путин, касым-жомарт токаев, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Сергей Лавров, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, МИД РФ
10:38 30.04.2026
 
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина

Лавров обсудил предстоящий визит Путина в Казахстан с главой МИД Кошербаевым

АСТАНА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым предстоящий государственный визит президента России Владимира Путина в Республику.
"Обсудили график предстоящих контактов на высшем, высоком и других уровнях. Основное внимание уделили, конечно же, государственному визиту президента Российской Федерации в Республику Казахстан", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с казахским коллегой.
Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Кошербаевым.
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНСергей ЛавровВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевМИД РФ
 
 
