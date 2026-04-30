Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина
2026-04-30T10:38+0300
АСТАНА, 30 апр - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым предстоящий государственный визит президента России Владимира Путина в Республику. "Обсудили график предстоящих контактов на высшем, высоком и других уровнях. Основное внимание уделили, конечно же, государственному визиту президента Российской Федерации в Республику Казахстан", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с казахским коллегой. Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Кошербаевым.
