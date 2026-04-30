Названа средняя стоимость проживания в российских хостелах

Названа средняя стоимость проживания в российских хостелах - 30.04.2026, ПРАЙМ

Названа средняя стоимость проживания в российских хостелах

Средняя стоимость суток проживания в хостелах в России по итогам первого квартала 2026 года составила 820 рублей на человека, рассказал РИА Новости эксперт...

2026-04-30T08:33+0300

2026-04-30T08:33+0300

2026-04-30T08:43+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость суток проживания в хостелах в России по итогам первого квартала 2026 года составила 820 рублей на человека, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Средняя стоимость суток размещения в хостелах по итогам первого квартала 2026 составила 820 рублей с человека", - сказал Тренин. При этом в премиальном сегменте четырех и пятизвездочных отелей средняя стоимость ночи проживания составила 3,97 тысячи рублей на человека, а в отдельных регионах цены даже снизились. "Это связано с высокой конкуренцией и большей эластичностью тарифов в дорогом сегменте: отельеры предпочитают сохранять загрузку за счет сдерживания цен", - отметил он. Тренин подчеркнул, что наиболее заметное снижение цен в отелях разной звездности произошло в Пермском крае и Чеченской Республике. "В этих субъектах могла сказаться коррекция после предыдущих лет роста, усиление конкуренции со стороны альтернативных средств размещения и перераспределение туристических потоков", - заключил эксперт.

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, пермский край, акра, жилье