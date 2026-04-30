Названа средняя стоимость проживания в российских хостелах - 30.04.2026, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость проживания в российских хостелах
2026-04-30T08:33+0300
2026-04-30T08:43+0300
ПРАЙМ
08:33 30.04.2026 (обновлено: 08:43 30.04.2026)
 
Названа средняя стоимость проживания в российских хостелах

АКРА: средняя стоимость суток пребывания в хостелах в России составила 820 рублей

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость суток проживания в хостелах в России по итогам первого квартала 2026 года составила 820 рублей на человека, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Средняя стоимость суток размещения в хостелах по итогам первого квартала 2026 составила 820 рублей с человека", - сказал Тренин.
При этом в премиальном сегменте четырех и пятизвездочных отелей средняя стоимость ночи проживания составила 3,97 тысячи рублей на человека, а в отдельных регионах цены даже снизились. "Это связано с высокой конкуренцией и большей эластичностью тарифов в дорогом сегменте: отельеры предпочитают сохранять загрузку за счет сдерживания цен", - отметил он.
Тренин подчеркнул, что наиболее заметное снижение цен в отелях разной звездности произошло в Пермском крае и Чеченской Республике. "В этих субъектах могла сказаться коррекция после предыдущих лет роста, усиление конкуренции со стороны альтернативных средств размещения и перераспределение туристических потоков", - заключил эксперт.
 
