Названа средняя стоимость проживания в российских хостелах - 30.04.2026, ПРАЙМ
Средняя стоимость суток проживания в хостелах в России по итогам первого квартала 2026 года составила 820 рублей на человека, рассказал РИА Новости эксперт... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T08:33+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Средняя стоимость суток проживания в хостелах в России по итогам первого квартала 2026 года составила 820 рублей на человека, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Средняя стоимость суток размещения в хостелах по итогам первого квартала 2026 составила 820 рублей с человека", - сказал Тренин. При этом в премиальном сегменте четырех и пятизвездочных отелей средняя стоимость ночи проживания составила 3,97 тысячи рублей на человека, а в отдельных регионах цены даже снизились. "Это связано с высокой конкуренцией и большей эластичностью тарифов в дорогом сегменте: отельеры предпочитают сохранять загрузку за счет сдерживания цен", - отметил он. Тренин подчеркнул, что наиболее заметное снижение цен в отелях разной звездности произошло в Пермском крае и Чеченской Республике. "В этих субъектах могла сказаться коррекция после предыдущих лет роста, усиление конкуренции со стороны альтернативных средств размещения и перераспределение туристических потоков", - заключил эксперт.
АКРА: средняя стоимость суток пребывания в хостелах в России составила 820 рублей
