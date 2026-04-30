Минэнерго ответило на вопрос о запрете криптомайнинга в Московском регионе

2026-04-30T10:10+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Вопрос запрета криптомайнинга в Москве и Подмосковье находится в проработке, он будет обсуждаться на правкомиссии по энергетике 18 мая, сообщил журналистам замглавы Минэнерго России Петр Конюшенко в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "Этот вопрос стоит на повестке и проходит сейчас проработку - он будет рассматриваться на правительственной комиссии 18 мая. Мы ориентируемся на позицию региональных органов власти. Этот вопрос поднимался ими для обсуждения", - ответил он на вопрос РИА Новости, планируется ли запрещать майнинг криптовалют в Москве и Московской области. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В Забайкалье и Бурятии, а также на юге Иркутской области ранее действовали частичные ограничения: они вводились только с 15 ноября по 15 марта, то есть в осенне-зимний период, до 2031 года. Однако позднее в этих регионах запрет тоже был заменен на круглогодичный. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

