На Кубе объекты критической инфраструктуры получают доступ к горючему - 30.04.2026, ПРАЙМ
На Кубе объекты критической инфраструктуры получают доступ к горючему
Объекты критической инфраструктуры получают доступ к горючему на острове в первоочередном порядке, рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T01:02+0300
01:02 30.04.2026
 
На Кубе объекты критической инфраструктуры получают доступ к горючему

"Куба Либре ПРО": объекты критической инфраструктуры получают доступ к горючему на Кубе

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Объекты критической инфраструктуры получают доступ к горючему на острове в первоочередном порядке, рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.
"Готовое топливо в первую очередь идет на поддержание критической инфраструктуры: больницы, электростанции, водоснабжение", - сказал Карпецкий.
Собеседник агентства сообщил, что на втором месте по шкале приоритетов находятся холодильные цепочки и доставка продуктов.
"Затем уже идут государственные учреждения, армия и полиция", - отметил Карпецкий.
По словам руководителя принимающего туроператора, повышенное, но неприоритетное внимание уделяется гостиничному сектору, поскольку он обеспечивает приток валюты.
Карпецкий также напомнил, что на Кубе есть собственные месторождения нефти, позволяющие ей частично удовлетворить потребности в энергоснабжении.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
 
