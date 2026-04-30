https://1prime.ru/20260430/leli-869565771.html
Катя Лель рассказала, что ей предлагали полететь в космос
2026-04-30T05:43+0300
бизнес
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869565771.jpg?1777517026
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что ей предлагали полететь в космос и дать сольный концерт для космических туристов.
"Мне поступило предложение от известной отечественной компании долететь до какой-то звезды и дать концерт, причем я слышала, что на входной билет собирается большая сумма денег: бизнесменам предлагали стать зрителями за огромные деньги", - сказала агентству исполнительница.
По словам артистки, ей пришлось отказаться от подобного эксперимента, так как она не смогла согласовать подходящий гонорар.
"Я сказала, что денег, за которые я бы согласилась полететь, еще нет", - объяснила певица.
Одна из самых популярных песен исполнительницы - "Мой мармеладный", которая вышла в 2004 году и стала лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года трек стал "вирусным" в TikTok. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ей звание заслуженного артиста РФ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, владимир путин
Бизнес, Общество , РФ, Владимир Путин
