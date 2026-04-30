Катя Лель рассказала, что ей предлагали полететь в космос - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/leli-869565771.html
Катя Лель рассказала, что ей предлагали полететь в космос
бизнес
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869565771.jpg?1777517026
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что ей предлагали полететь в космос и дать сольный концерт для космических туристов. "Мне поступило предложение от известной отечественной компании долететь до какой-то звезды и дать концерт, причем я слышала, что на входной билет собирается большая сумма денег: бизнесменам предлагали стать зрителями за огромные деньги", - сказала агентству исполнительница. По словам артистки, ей пришлось отказаться от подобного эксперимента, так как она не смогла согласовать подходящий гонорар. "Я сказала, что денег, за которые я бы согласилась полететь, еще нет", - объяснила певица. Одна из самых популярных песен исполнительницы - "Мой мармеладный", которая вышла в 2004 году и стала лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года трек стал "вирусным" в TikTok. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ей звание заслуженного артиста РФ.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что ей предлагали полететь в космос и дать сольный концерт для космических туристов.
"Мне поступило предложение от известной отечественной компании долететь до какой-то звезды и дать концерт, причем я слышала, что на входной билет собирается большая сумма денег: бизнесменам предлагали стать зрителями за огромные деньги", - сказала агентству исполнительница.
По словам артистки, ей пришлось отказаться от подобного эксперимента, так как она не смогла согласовать подходящий гонорар.
"Я сказала, что денег, за которые я бы согласилась полететь, еще нет", - объяснила певица.
Одна из самых популярных песен исполнительницы - "Мой мармеладный", которая вышла в 2004 году и стала лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года трек стал "вирусным" в TikTok. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ей звание заслуженного артиста РФ.
 
БизнесОбществоРФВладимир Путин
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала