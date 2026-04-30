Катя Лель рассказала, что ей предлагали полететь в космос

Певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что ей предлагали полететь в космос и дать сольный концерт для космических туристов. | 30.04.2026

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что ей предлагали полететь в космос и дать сольный концерт для космических туристов. "Мне поступило предложение от известной отечественной компании долететь до какой-то звезды и дать концерт, причем я слышала, что на входной билет собирается большая сумма денег: бизнесменам предлагали стать зрителями за огромные деньги", - сказала агентству исполнительница. По словам артистки, ей пришлось отказаться от подобного эксперимента, так как она не смогла согласовать подходящий гонорар. "Я сказала, что денег, за которые я бы согласилась полететь, еще нет", - объяснила певица. Одна из самых популярных песен исполнительницы - "Мой мармеладный", которая вышла в 2004 году и стала лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года трек стал "вирусным" в TikTok. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ей звание заслуженного артиста РФ.

