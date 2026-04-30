Количество каналов в "Максе" превысило семь миллионов - 30.04.2026, ПРАЙМ
Количество каналов в "Максе" превысило семь миллионов
Около 300 тысяч публичных каналов и свыше 6,7 миллиона приватных зарегистрировано на национальной платформе "Макс", рассказали в пресс-службе платформы.
Количество каналов в "Максе" превысило семь миллионов

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Около 300 тысяч публичных каналов и свыше 6,7 миллиона приватных зарегистрировано на национальной платформе "Макс", рассказали в пресс-службе платформы.
"Количество публичных и приватных каналов в "Максе" превысило 7 миллионов. На конец апреля в "Максе" зарегистрировано около 300 тысяч публичных каналов и свыше 6,7 миллиона - приватных", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в последние две недели апреля пользователи создавали в среднем более 100 тысяч приватных каналов в сутки.
Кроме того, суммарная аудитория каналов достигла 300 миллионов подписчиков. Наибольшей популярностью пользуются новостные каналы, а также блоги на тему "Образование" и "Кулинария и еда".
"Макс" запустил публичные каналы в июле 2025 года для авторов с регистрацией в реестре Роскомнадзора. Создание приватных каналов стало доступно всем пользователям с февраля 2026 года.
А в марте авторы, чья аудитория насчитывает 10 тысяч подписчиков на платформе, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
 
