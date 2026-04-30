Глава Дагестана Меликов переходит на другую работу
Президент России Владимир Путин заявил, что глава республики Дагестан Сергей Меликов переходит на другую работу. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T18:05+0300
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что глава республики Дагестан Сергей Меликов переходит на другую работу. "У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше", - сказал глава государства в ходе встречи с представителями Республики Дагестан.
