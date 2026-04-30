Удар Мерца по Зеленскому вызвал изумление на Западе

Украине, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, придется пойти на территориальные уступки, чтобы иметь шанс на членство в Евросоюзе, сообщает Lidovky. | 30.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Украине, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, придется пойти на территориальные уступки, чтобы иметь шанс на членство в Евросоюзе, сообщает Lidovky. "Украина не имеет возможности войти в ЕС, пока продолжается конфликт. Это "обстоятельство" важнее, чем требования к правовому государству, борьбе с коррупцией и тому подобное. Если Киев стремится ускорить процесс вступления в ЕС, то ему необходимо как можно скорее завершить конфликт. Ввиду отсутствия перспективы достижения победы на фронте, Украина будет вынуждена уступить частично свои территории в пользу России. Мерц стал, вероятно, первым лидером Запада, высказывающим такую позицию столь прямо", — говорится в публикации. На этом фоне подчеркивается, что вступление Украины в Евросоюз на 1 января 2027 года или даже на начало 2028 года невозможно. "Вступление произойдет не так быстро, как надеется Владимир Зеленский. Или как ему обещают отдельные представители европейской политической сцены. Реальность для Киева окажется более жесткой", — резюмируется в статье. На прошлой неделе Мерц выразил свое несогласие с идеей немедленного присоединения Украины к ЕС, связывая при этом территориальные уступки Киева с перспективами членства в союзе. Владимир Зеленский ранее настаивал на принятии Украины в ЕС в 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства стандартам ЕС и заявляли, что присоединение возможно лишь при условии значительных реформ.

