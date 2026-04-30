Кредиторы предъявили требования к обанкротившейся дочке Microsoft в России
Кредиторы предъявили требования к обанкротившейся дочке Microsoft в России - 30.04.2026, ПРАЙМ
Кредиторы предъявили требования к обанкротившейся дочке Microsoft в России
Кредиторы признанного банкротом ООО "Майкрософт Рус" предъявили к этому российскому подразделению американского производителя программного обеспечения Microsoft | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T11:46+0300
2026-04-30T11:46+0300
2026-04-30T12:08+0300
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Кредиторы признанного банкротом ООО "Майкрософт Рус" предъявили к этому российскому подразделению американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation требования на сумму чуть более 291 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них говорится, что "общая сумма требований, внесенных в реестр требований кредиторов должника, на дату проведения первого собрания кредиторов составила 291 293 375,42 руб". Первое собрание кредиторов состоялось 23 марта. На нем было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника несостоятельным и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства. Арбитражный суд Москвы 14 апреля признал ООО "Майкрософт Рус" банкротом. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре по собственному заявлению компании. Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей. В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус". Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
Кредиторы предъявили требования к обанкротившейся дочке Microsoft в России
Кредиторы предъявили требования к компании "Майкрософт Рус" на 291 млн рублей
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Кредиторы признанного банкротом ООО "Майкрософт Рус" предъявили к этому российскому подразделению американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation требования на сумму чуть более 291 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них говорится, что "общая сумма требований, внесенных в реестр требований кредиторов должника, на дату проведения первого собрания кредиторов составила 291 293 375,42 руб".
Первое собрание кредиторов состоялось 23 марта. На нем было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника несостоятельным и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства.
Арбитражный суд Москвы
14 апреля признал ООО "Майкрософт Рус" банкротом. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в сентябре по собственному заявлению компании. Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.
В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft
не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус".
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.