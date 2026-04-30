Минэнерго не видит угроз дефицита электроэнергии на Северном Кавказе

2026-04-30T19:38+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России не видит угроз дефицита электроэнергии на Северном Кавказе несмотря на рост энергопотребления, при необходимости будет принимать решения о строительстве новой генерации, сообщил замглавы министерства Петр Конюшенко. По его словам, экономика Северного Кавказа растет опережающими темпами, а, следовательно, растет энергопотребление, в том числе бытовым сектором. "Мы совместно с "Системным оператором", с "Россетями", с остальными игроками постоянно рассматриваем ситуацию, держим на контроле, каких-либо угроз дефицита (электроэнергии - ред.) на Северном Кавказе нет. Все решения (по возведению новой генерации - ред.) будут приниматься своевременно и уже ряд решений принят. В том числе мы все понимаем, что жизнь течет и меняется, мы за ней будем следить наблюдать, исходя из этого принимать те или иные решения - как быстрые, в том числе через накопители, так и долгосрочные - генерация на горизонте 5-6 лет", - сказал Конюшенко в ходе Кавказского инвестиционного форума. Замминистра указал, что на юге России в планах есть возведение атомной генерации, которая обеспечит растущие потребности в электроэнергии. Также на Северном Кавказе активно развивается солнечная и ветряная генерация, хотя и некоторые сложности в реализации таких проектов вызывает горная местность региона. Кроме того, Конюшенко отметил большую перспективу развития малой генерации в отдаленных селах Кавказа, в том числе водную генерацию. Также Минэнерго видит возможности для строительства накопителей энергии. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20260430/mishustin-869589200.html

