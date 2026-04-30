Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости - 30.04.2026, ПРАЙМ

Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Минтранс России не видит целесообразности в снижении нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах и не поддерживает эту идею, сообщила пресс-служба... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T16:49+0300

2026-04-30T16:49+0300

2026-04-30T17:19+0300

бизнес

россия

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минтранс России не видит целесообразности в снижении нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах и не поддерживает эту идею, сообщила пресс-служба ведомства. В России на сегодняшний день не штрафуют за превышение скорости максимум на 20 километров в час."Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею", - прокомментировали в министерстве идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости автомобилями. "Предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах в Минтранс России не поступало", - добавили в пресс-службе.Ранее в четверг в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявили о технической готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч.Позднее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и председатель Госдумы Вячеслав Володин заявили, что партия и подавляющее большинство депутатов Госдумы против такого снижения. Володин в свою очередь отметил, что с этой позицией согласны и в кабмине.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия