Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости - 30.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260430/mintrans-869586040.html
Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости
Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости
2026-04-30T16:49+0300
2026-04-30T17:19+0300
16:49 30.04.2026 (обновлено: 17:19 30.04.2026)
 
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минтранс России не видит целесообразности в снижении нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах и не поддерживает эту идею, сообщила пресс-служба ведомства.
В России на сегодняшний день не штрафуют за превышение скорости максимум на 20 километров в час.
"Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею", - прокомментировали в министерстве идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости автомобилями.
"Предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах в Минтранс России не поступало", - добавили в пресс-службе.
Ранее в четверг в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявили о технической готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч.
Позднее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и председатель Госдумы Вячеслав Володин заявили, что партия и подавляющее большинство депутатов Госдумы против такого снижения. Володин в свою очередь отметил, что с этой позицией согласны и в кабмине.
