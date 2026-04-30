Миронов предложил установить пониженные налоговые ставки для соцпредприятий

2026-04-30T05:22+0300

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить право регионам РФ устанавливать пониженные налоговые ставки социальным предприятиям, работающим по упрощённой системе налогообложения: в пределах от 1 до 6% для доходов и от 5 до 15% для доходов, уменьшенных на величину расходов. Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение палаты парламента в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 346.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (далее – законопроект) разработан в целях восстановления права субъектов Российской Федерации устанавливать пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, признанных в установленном порядке социальными предприятиями", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что до недавнего времени регионы могли устанавливать пониженные ставки социальным предприятиям, но в конце прошлого года были приняты поправки в налоговое законодательство, и они лишились такой возможности. Что, по его мнению, усложнило работу социальных предприятий. "Социальные предприятия решают важнейшие задачи. Они занимаются трудоустройством инвалидов, пенсионеров, выпускников детских домов, беженцев, малоимущих, многодетных родителей, членов семей участников СВО. Занимаются производством товаров и оказанием услуг для граждан с низкими доходами, содействуют реабилитации и социальной адаптации военнослужащих, уволенных в запас", - отметил лидер "Справедливой России". По словам Миронова, лишение таких предприятий налоговых преференций в условиях общего повышения налоговой нагрузки и роста цен может привести к их сокращению. "Наш законопроект позволит сохранить систему господдержки, которая складывалась годами и будет способствовать развитию социального предпринимательства без дополнительных расходов федерального бюджета", - добавил он.

