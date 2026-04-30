https://1prime.ru/20260430/mishustin-869560692.html
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО - 30.04.2026, ПРАЙМ
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T00:20+0300
2026-04-30T00:20+0300
2026-04-30T00:20+0300
экономика
россия
минеральные воды
михаил мишустин
александр новак
антон алиханов
минпромторг
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869560692.jpg?1777497600
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Как сообщила пресс-служба кабмина, совещание пройдет на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. Также глава правительства осмотрит выставку форума.
В мероприятиях примут участие вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтруда Антон Котяков и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Кроме того, участие в мероприятиях примут министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин и глава Минцифры Максут Шадаев также примут участие в работе форума.
Последний раз Мишустин посещал Ставропольский край в мае прошлого года, визит также был приурочен к Кавказскому инвестиционному форуму. Тогда же премьер провел совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Речь шла о наращивании транспортных мощностей региона, независимости сельского хозяйства от иностранных компаний и укреплении туристической сферы.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
минеральные воды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минеральные воды, михаил мишустин, александр новак, антон алиханов, минпромторг, минприроды
Экономика, РОССИЯ, Минеральные Воды, Михаил Мишустин, Александр Новак, Антон Алиханов, Минпромторг, Минприроды
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Как сообщила пресс-служба кабмина, совещание пройдет на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. Также глава правительства осмотрит выставку форума.
В мероприятиях примут участие вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтруда Антон Котяков и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Кроме того, участие в мероприятиях примут министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин и глава Минцифры Максут Шадаев также примут участие в работе форума.
Последний раз Мишустин посещал Ставропольский край в мае прошлого года, визит также был приурочен к Кавказскому инвестиционному форуму. Тогда же премьер провел совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Речь шла о наращивании транспортных мощностей региона, независимости сельского хозяйства от иностранных компаний и укреплении туристической сферы.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.