Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/mishustin-869560692.html
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО - 30.04.2026, ПРАЙМ
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T00:20+0300
2026-04-30T00:20+0300
экономика
россия
минеральные воды
михаил мишустин
александр новак
антон алиханов
минпромторг
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869560692.jpg?1777497600
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Как сообщила пресс-служба кабмина, совещание пройдет на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. Также глава правительства осмотрит выставку форума. В мероприятиях примут участие вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтруда Антон Котяков и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Кроме того, участие в мероприятиях примут министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин и глава Минцифры Максут Шадаев также примут участие в работе форума. Последний раз Мишустин посещал Ставропольский край в мае прошлого года, визит также был приурочен к Кавказскому инвестиционному форуму. Тогда же премьер провел совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Речь шла о наращивании транспортных мощностей региона, независимости сельского хозяйства от иностранных компаний и укреплении туристической сферы. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
минеральные воды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минеральные воды, михаил мишустин, александр новак, антон алиханов, минпромторг, минприроды
Экономика, РОССИЯ, Минеральные Воды, Михаил Мишустин, Александр Новак, Антон Алиханов, Минпромторг, Минприроды
00:20 30.04.2026
 
Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО

Мишустин проведет совещание с членами правкомиссии по развитию СКФО

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Как сообщила пресс-служба кабмина, совещание пройдет на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. Также глава правительства осмотрит выставку форума.
В мероприятиях примут участие вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтруда Антон Котяков и министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Кроме того, участие в мероприятиях примут министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и министр экономического развития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин и глава Минцифры Максут Шадаев также примут участие в работе форума.
Последний раз Мишустин посещал Ставропольский край в мае прошлого года, визит также был приурочен к Кавказскому инвестиционному форуму. Тогда же премьер провел совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Речь шла о наращивании транспортных мощностей региона, независимости сельского хозяйства от иностранных компаний и укреплении туристической сферы.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМинеральные ВодыМихаил МишустинАлександр НовакАнтон АлихановМинпромторгМинприроды
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала