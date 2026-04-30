Мишустин заявил о восстановлении доступности кредитов для бизнеса в России

Доступность кредитов для бизнеса в России восстанавливается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T17:56+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Доступность кредитов для бизнеса в России восстанавливается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг прилетел в Минеральные Воды. Глава правительства на полях Кавказского инвестиционного форума провел совещание по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. "Я понимаю, кредитные средства (бизнесу - ред.) сложно сейчас, допустим, доступные получить, но вы видите, что уже по мере, так сказать, на сегодняшний день снижения инфляционных процессов, у нас доступ возобновляется к кредитным ресурсам", - сказал Мишустин. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

