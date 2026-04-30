У Крымского моста с обеих сторон скопилось более 1200 машин - 30.04.2026, ПРАЙМ
У Крымского моста с обеих сторон скопилось более 1200 машин
У Крымского моста с обеих сторон скопилось более 1200 машин - 30.04.2026, ПРАЙМ
У Крымского моста с обеих сторон скопилось более 1200 машин
Более 1,2 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих его сторон, сообщил инфоцентр. | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T13:31+0300
2026-04-30T13:52+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих его сторон, сообщил инфоцентр. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое в 03.11 мск, было возобновлено после полудня в четверг, мост был перекрыт девять часов , сообщили ранее в инфоцентре. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов" , - сообщили в ведомстве. По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.
тамань
керчь
крым
бизнес, тамань, керчь, крым
Бизнес, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
13:31 30.04.2026 (обновлено: 13:52 30.04.2026)
 
У Крымского моста с обеих сторон скопилось более 1200 машин

Более 1,2 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих его сторон, сообщил инфоцентр.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое в 03.11 мск, было возобновлено после полудня в четверг, мост был перекрыт девять часов , сообщили ранее в инфоцентре.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов" , - сообщили в ведомстве.
По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.
 
БизнесТаманьКЕРЧЬКРЫМ
 
 
