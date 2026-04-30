У Крымского моста с обеих сторон скопилось более 1200 машин

2026-04-30T13:31+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту с обеих его сторон, сообщил инфоцентр. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое в 03.11 мск, было возобновлено после полудня в четверг, мост был перекрыт девять часов , сообщили ранее в инфоцентре. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов" , - сообщили в ведомстве. По Крымскому мосту разрешен проезд легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.

