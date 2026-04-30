Путин высказался о строительстве моста на Сахалин

Путин: мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту - вот самое дорогое, но все равно сделать нужно", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
В России 30 апреля впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.