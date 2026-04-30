МВД предложило ввести обязательное лицензирование для криптообменников

МВД России считает необходимым в борьбе с кибермошенничеством ввести обязательное лицензирование для криптообменников, заявил заместитель начальника отдела ГУУР | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T06:44+0300

МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. МВД России считает необходимым в борьбе с кибермошенничеством ввести обязательное лицензирование для криптообменников, заявил заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев. Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Законопроект признает цифровую валюту имуществом, устанавливает запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг внутри России, но разрешает применение во внешнеэкономической деятельности. При этом определяется круг лиц, которые вправе организовывать обращение цифровой валюты и цифровых прав. По его словам, в Белоруссии в настоящее время активно действует обязательное лицензирование криптообменников, таким образом противодействуя отмыванию денег. "Безусловно, обязательное лицензирование криптообменников необходимо", - сказал Горяев. Он добавил, что немаловажно ввести в правовое поле и "холодные" кошельки (устройства хранения криптовалюты, не требующие интернет-соединения). Это, по словам собеседника, предотвратит незаконную деятельность с их использованием - отмывание денег и финансирование терроризма.

финансы, белоруссия, мвд, госдума