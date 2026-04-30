https://1prime.ru/20260430/mvd-869566616.html
МВД предложило ввести обязательное лицензирование для криптообменников
2026-04-30T06:44+0300
финансы
белоруссия
мвд
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869566616.jpg?1777520657
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. МВД России считает необходимым в борьбе с кибермошенничеством ввести обязательное лицензирование для криптообменников, заявил заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Законопроект признает цифровую валюту имуществом, устанавливает запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг внутри России, но разрешает применение во внешнеэкономической деятельности. При этом определяется круг лиц, которые вправе организовывать обращение цифровой валюты и цифровых прав.
По его словам, в Белоруссии в настоящее время активно действует обязательное лицензирование криптообменников, таким образом противодействуя отмыванию денег.
"Безусловно, обязательное лицензирование криптообменников необходимо", - сказал Горяев.
Он добавил, что немаловажно ввести в правовое поле и "холодные" кошельки (устройства хранения криптовалюты, не требующие интернет-соединения). Это, по словам собеседника, предотвратит незаконную деятельность с их использованием - отмывание денег и финансирование терроризма.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
