МВД предложило ввести обязательное лицензирование для криптообменников - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/mvd-869566616.html
МВД предложило ввести обязательное лицензирование для криптообменников
МВД предложило ввести обязательное лицензирование для криптообменников - 30.04.2026, ПРАЙМ
МВД предложило ввести обязательное лицензирование для криптообменников
МВД России считает необходимым в борьбе с кибермошенничеством ввести обязательное лицензирование для криптообменников, заявил заместитель начальника отдела ГУУР | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T06:44+0300
2026-04-30T06:44+0300
финансы
белоруссия
мвд
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869566616.jpg?1777520657
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. МВД России считает необходимым в борьбе с кибермошенничеством ввести обязательное лицензирование для криптообменников, заявил заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев. Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Законопроект признает цифровую валюту имуществом, устанавливает запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг внутри России, но разрешает применение во внешнеэкономической деятельности. При этом определяется круг лиц, которые вправе организовывать обращение цифровой валюты и цифровых прав. По его словам, в Белоруссии в настоящее время активно действует обязательное лицензирование криптообменников, таким образом противодействуя отмыванию денег. "Безусловно, обязательное лицензирование криптообменников необходимо", - сказал Горяев. Он добавил, что немаловажно ввести в правовое поле и "холодные" кошельки (устройства хранения криптовалюты, не требующие интернет-соединения). Это, по словам собеседника, предотвратит незаконную деятельность с их использованием - отмывание денег и финансирование терроризма.
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, белоруссия, мвд, госдума
Финансы, БЕЛОРУССИЯ, МВД, Госдума
06:44 30.04.2026
 
МВД предложило ввести обязательное лицензирование для криптообменников

МВД предложило ввести обязательное лицензирование для криптообменников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. МВД России считает необходимым в борьбе с кибермошенничеством ввести обязательное лицензирование для криптообменников, заявил заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Законопроект признает цифровую валюту имуществом, устанавливает запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг внутри России, но разрешает применение во внешнеэкономической деятельности. При этом определяется круг лиц, которые вправе организовывать обращение цифровой валюты и цифровых прав.
По его словам, в Белоруссии в настоящее время активно действует обязательное лицензирование криптообменников, таким образом противодействуя отмыванию денег.
"Безусловно, обязательное лицензирование криптообменников необходимо", - сказал Горяев.
Он добавил, что немаловажно ввести в правовое поле и "холодные" кошельки (устройства хранения криптовалюты, не требующие интернет-соединения). Это, по словам собеседника, предотвратит незаконную деятельность с их использованием - отмывание денег и финансирование терроризма.
 
ФинансыБЕЛОРУССИЯМВДГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала