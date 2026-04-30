https://1prime.ru/20260430/mvd-869590082.html

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

2026-04-30T18:49+0300

россия

общество

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862139416_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ec3fc80d6f8e48a268f1952af7b3062.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. МВД РФ выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2-3 км/ч, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что в СМИ и интернете появилась и начала активно обсуждаться новость о появлении технической возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2-3 км/ч. "В связи с этим хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения", - написала она в своем канале на платформе "Макс". Волк подчеркнула, что официальная позиция МВД России по этому вопросу не изменилась. Кроме того, она добавила, что министерство по-прежнему акцентирует внимание на необходимости оптимизации законодательства в области организации дорожного движения, проведения ревизии улично-дорожной сети городов и федеральных автодорог для оценки обоснованности действующих ограничений скоростного режима, а также анализа целесообразности размещения на отдельных участках систем автоматической фотовидеофиксации нарушений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

