МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости - 30.04.2026, ПРАЙМ
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
18:49 30.04.2026
 
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. МВД РФ выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2-3 км/ч, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что в СМИ и интернете появилась и начала активно обсуждаться новость о появлении технической возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 км/ч до 2-3 км/ч.
"В связи с этим хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк подчеркнула, что официальная позиция МВД России по этому вопросу не изменилась.
Кроме того, она добавила, что министерство по-прежнему акцентирует внимание на необходимости оптимизации законодательства в области организации дорожного движения, проведения ревизии улично-дорожной сети городов и федеральных автодорог для оценки обоснованности действующих ограничений скоростного режима, а также анализа целесообразности размещения на отдельных участках систем автоматической фотовидеофиксации нарушений.
Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости
