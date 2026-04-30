Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набор продуктов для шашлыка из свинины в 2026 году составит 2140 рублей - 30.04.2026, ПРАЙМ
Набор продуктов для шашлыка из свинины в 2026 году составит 2140 рублей
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость набора продуктов для шашлыка из свинины в России на компанию из трех человек в 2026 году составляет 2140 рублей, если заменить мясо на куриное, стоимость составит 1825 рублей, рассказали РИА Новости аналитики центра устойчивого развития Россельхозбанка. "По данным мониторинга розничных цен на апрель 2026 года, стоимость набора продуктов для шашлыка из свинины на компанию из трех человек составляет 2140 рублей", - говорится в сообщении. Там уточнили, что стоимость 1,5 килограмма свинины составила в среднем 630 рублей, бутылки вина – 600 рублей, трех килограммов овощей – 540 рублей, 300 грамм зелени – 120 рублей, двух батонов хлеба – 130 рублей, соуса – 120 рублей. "При замене свинины на куриное мясо (1,5 килограмма за 315 рублей) стоимость набора составит 1825 рублей", - добавили там. Аналитики отметили, что в период майских праздников растет спрос не только на мясо, но и на сопутствующие товары: алкогольные и безалкогольные напитки, соусы, хлеб, овощи, зелень и фрукты. По их словам, объем продаж этих категорий увеличивается в 1,5–2 раза.
Набор продуктов для шашлыка из свинины в 2026 году составит 2140 рублей

Россельхозбанк: набор продуктов для шашлыка из свинины в 2026 году обойдется в 2140 рублей

