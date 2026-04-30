"Идут ва-банк": Россияне возвращаются к наличным

Со второй половины 2025 года и в первом квартале 2026 года в России фиксируется устойчивый рост доли наличных платежей. Большинство экспертов связывают это... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T05:05+0300

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Со второй половины 2025 года и в первом квартале 2026 года в России фиксируется устойчивый рост доли наличных платежей. Большинство экспертов связывают это явление со сбоями интернета и платежных сервисов. Отключения интернета во время атак беспилотников, хакерские атаки, недостаточная распространённость оптоволоконной связи в регионах и даже в ближнем Подмосковье создают риски невозможности оплатить покупки в магазинах. В ответ россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах и отделениях банков. Финансовые эксперты прямо рекомендуют держать дома наличные в размере от 30 до 40 процентов от необходимого месячного объёма платежей.💳 Однако это не главная причина. Рост спроса на наличные имеет системный характер. В 2025 году был принят комплекс мер, существенно увеличивших налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. В частности, отменили действовавшее последние 20 лет (с 2006 года) освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость по операциям с банковскими картами, а также по эквайрингу и процессингу. В итоге за 2025 год наличные платежи увеличились на 5,4 процента, а за первые три месяца 2026 года рост составил уже 12,2 процента в годовом выражении.🏦 Благодаря высоким процентным ставкам, обусловленным высокой ключевой ставкой в 2025 году, рост сбережений населения в банках также увеличился на 14,4 процента. Но необходимо понимать: снижение ключевой ставки и вслед за ней ставок по вкладам будет способствовать оттоку средств из банковской сферы в другие финансовые инструменты.📈 Помимо отмены освобождения от НДС, малый и средний бизнес столкнулся с отменой льгот по упрощённой системе налогообложения, отменой льгот по страховым взносам, ростом платежей за патенты. Большинство предпринимателей отмечают рост налоговой нагрузки от 7 до 10 раз. Более половины жалуются на сокращение спроса — от 60 до 80 процентов. Наиболее существенное падение спроса зафиксировано в индустрии красоты, частных образовательных услугах, автосервисе, торговле и туризме. При этом вырос спрос на бухгалтерские услуги.⚠️ Высокая ключевая ставка и, как следствие, дорогие кредиты на обслуживание оборотных средств также вызвали рост издержек предприятий, увеличили себестоимость продукции и ухудшили конкурентоспособность. Бизнес признаёт: даже повышение цен на 5–10 процентов ситуацию не спасёт. По данным опросов, 90 процентов предпринимателей малого и среднего бизнеса отмечают ухудшение своего экономического положения, треть готовы закрыть бизнес в 2026 году.📊 Сокращение спроса объясняется падением доходов населения (вследствие ухудшения деловой активности), ростом потребительских цен и меньшей доступностью кредитов. В первом квартале 2026 года объём наличной денежной массы, по оценкам Центробанка, составляет около 13 процентов, что коррелирует с данными Росстата о размерах теневой экономики в России — от 8 до 13 процентов ВВП. Однако альтернативные оценки, в том числе Группы Всемирного банка, показывают уже 40–43 процента ВВП.🧾 Если ориентироваться на эти цифры, можно прогнозировать дальнейший рост спроса на наличные, поскольку малый и средний бизнес будет активно уходить в "серую" зону. Такие сферы, как индустрия красоты, репетиторство, автосервис и отчасти торговля, построены на так называемых отношенческих контрактах — взаимодействие между бизнесом и постоянными клиентами держится на долгосрочной основе, взаимном интересе и доверии. Когда автомеханик или косметолог говорит: "Мои затраты выросли, но я не буду повышать цену при оплате наличными", клиент идёт в банк и снимает деньги. Эффективных мер контроля таких взаимоотношений не существует, карательные меры здесь не работают.🤝 Государству остаётся одно — не стимулировать переход в теневую экономику, а создавать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Безусловно, отмена льгот была спланирована заранее: расчёт делался на то, что за 20 лет российский бизнес встал на ноги, окреп и сможет без проблем осуществлять эти платежи. Однако текущая ситуация не располагает к внедрению таких мер. Комплекс принятых решений серьёзно ухудшает положение российского бизнеса и, вместо легализации, подталкивает его в теневой сектор.Автор - Светлана Сазанова, доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления

Светлана Сазанова https://cdnn.1prime.ru/img/84294/62/842946247_120:0:840:720_100x100_80_0_0_518234d5137141792d11e95f69c669ba.jpg

