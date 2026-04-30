Новак оценил рост экономики на Северном Кавказе - 30.04.2026, ПРАЙМ
Новак оценил рост экономики на Северном Кавказе
Новак оценил рост экономики на Северном Кавказе - 30.04.2026, ПРАЙМ
Новак оценил рост экономики на Северном Кавказе
Рост экономики в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в последние годы выше, чем средний уровень по России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 30.04.2026, ПРАЙМ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Рост экономики в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в последние годы выше, чем средний уровень по России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Видим, что экономический рост за последние два года составил 13,3% - 2023-й и 2024 год. Мы не учитываем пока 2025-й по Кавказу, поскольку еще данных нет в региональном аспекте. В то время как по России это не выше 9%. То есть здесь рост экономики в целом выше", - сказал Новак на полях Кавказского инвестиционного форума. Он отметил, что за последние пять лет промышленное производство в СКФО выросло на 36%, а в среднем по России - на 19,6%. По словам Новака, драйверами роста экономики на Северном Кавказе являются туризм, развитие горнолыжных курортов, Каспийского прибрежного кластера. Также в регионе растет отрасль сельского хозяйства. "Мы видим, сколько здесь появилось новых производств продукции. И регион является лидером в России по производству яблок, орехов, различных других видов продукции", - отметил вице-премьер. Он также подчеркнул, что в СКФО развитию экономики благоприятствует и природа, и высокая рождаемость. "Если мы говорим о безработице, то в целом по стране она у нас составляет 2,2%... На Кавказе сегодня вышла на уровень 7%. Раньше это была двузначная цифра. Здесь идет активное создание рабочих мест, активное вовлечение молодежи, трудовых ресурсов", - заключил Новак. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
кавказ
рф
минеральные воды
россия, кавказ, рф, минеральные воды, александр новак
Экономика, РОССИЯ, КАВКАЗ, РФ, Минеральные Воды, Александр Новак
16:29 30.04.2026
 
Новак оценил рост экономики на Северном Кавказе

Вице-премьер Новак: рост экономики в СКФО выше среднего уровня по России

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - ПРАЙМ. Рост экономики в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в последние годы выше, чем средний уровень по России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Видим, что экономический рост за последние два года составил 13,3% - 2023-й и 2024 год. Мы не учитываем пока 2025-й по Кавказу, поскольку еще данных нет в региональном аспекте. В то время как по России это не выше 9%. То есть здесь рост экономики в целом выше", - сказал Новак на полях Кавказского инвестиционного форума.
Он отметил, что за последние пять лет промышленное производство в СКФО выросло на 36%, а в среднем по России - на 19,6%.
По словам Новака, драйверами роста экономики на Северном Кавказе являются туризм, развитие горнолыжных курортов, Каспийского прибрежного кластера. Также в регионе растет отрасль сельского хозяйства.
"Мы видим, сколько здесь появилось новых производств продукции. И регион является лидером в России по производству яблок, орехов, различных других видов продукции", - отметил вице-премьер.
Он также подчеркнул, что в СКФО развитию экономики благоприятствует и природа, и высокая рождаемость.
"Если мы говорим о безработице, то в целом по стране она у нас составляет 2,2%... На Кавказе сегодня вышла на уровень 7%. Раньше это была двузначная цифра. Здесь идет активное создание рабочих мест, активное вовлечение молодежи, трудовых ресурсов", - заключил Новак.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Новак рассказал о ситуации на НПЗ в Туапсе, где был пожар из-за атаки ВСУ
ЭкономикаРОССИЯКАВКАЗРФМинеральные ВодыАлександр Новак
 
 
