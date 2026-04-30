https://1prime.ru/20260430/novak-869585247.html
Новак рассказал о мерах по снижению доли теневой экономики на Кавказе
Новак рассказал о мерах по снижению доли теневой экономики на Кавказе - 30.04.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о мерах по снижению доли теневой экономики на Кавказе
Меры по снижению доли теневой экономики на Северном Кавказе привели к сокращению потерь электроэнергии и газа, легализации трудовых отношений и двухкратному... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T16:34+0300
2026-04-30T16:34+0300
2026-04-30T16:34+0300
экономика
россия
рф
минеральные воды
александр новак
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869585153_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_aefa46f1c50ce93df68fa34f198d0fd2.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Меры по снижению доли теневой экономики на Северном Кавказе привели к сокращению потерь электроэнергии и газа, легализации трудовых отношений и двухкратному росту количества кассовых чеков, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин провел на площадке Кавказского инвестиционного форума заседание правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа. По словам Новака, обеление экономики Северного Кавказа является одной из приоритетных задач. "В этой связи реализуется система мер по снижению доли теневой экономики. В частности, имеются результаты по снижению потерь электроэнергии, газа, продолжается легализация трудовых отношений. В два раза увеличилось количество чеков, зафиксированных с применением контрольно-кассовой техники за прошлый год", - сказал вице-премьер. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20260430/forum-869584088.html
рф
минеральные воды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869585153_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_698963aaf28566b2c963105e26b8d2c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, минеральные воды, александр новак, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минеральные Воды, Александр Новак, Михаил Мишустин
Новак рассказал о мерах по снижению доли теневой экономики на Кавказе
Новак рассказал о снижении доли теневой экономики на Северном Кавказе
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Меры по снижению доли теневой экономики на Северном Кавказе привели к сокращению потерь электроэнергии и газа, легализации трудовых отношений и двухкратному росту количества кассовых чеков, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин
провел на площадке Кавказского инвестиционного форума заседание правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
По словам Новака
, обеление экономики Северного Кавказа является одной из приоритетных задач.
"В этой связи реализуется система мер по снижению доли теневой экономики. В частности, имеются результаты по снижению потерь электроэнергии, газа, продолжается легализация трудовых отношений. В два раза увеличилось количество чеков, зафиксированных с применением контрольно-кассовой техники за прошлый год", - сказал вице-премьер.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах
с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
Новак подвел итоги Кавказского инвестиционного форума