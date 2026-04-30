Новак рассказал о мерах по снижению доли теневой экономики на Кавказе

2026-04-30T16:34+0300

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Меры по снижению доли теневой экономики на Северном Кавказе привели к сокращению потерь электроэнергии и газа, легализации трудовых отношений и двухкратному росту количества кассовых чеков, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин провел на площадке Кавказского инвестиционного форума заседание правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа. По словам Новака, обеление экономики Северного Кавказа является одной из приоритетных задач. "В этой связи реализуется система мер по снижению доли теневой экономики. В частности, имеются результаты по снижению потерь электроэнергии, газа, продолжается легализация трудовых отношений. В два раза увеличилось количество чеков, зафиксированных с применением контрольно-кассовой техники за прошлый год", - сказал вице-премьер. Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20260430/forum-869584088.html

