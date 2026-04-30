Новак рассказал о мерах по снижению доли теневой экономики на Кавказе - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260430/novak-869585247.html
Новак рассказал о мерах по снижению доли теневой экономики на Кавказе
Меры по снижению доли теневой экономики на Северном Кавказе привели к сокращению потерь электроэнергии и газа, легализации трудовых отношений и двухкратному... | 30.04.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
рф
минеральные воды
александр новак
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869585153_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_aefa46f1c50ce93df68fa34f198d0fd2.jpg
https://1prime.ru/20260430/forum-869584088.html
рф
минеральные воды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869585153_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_698963aaf28566b2c963105e26b8d2c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минеральные Воды, Александр Новак, Михаил Мишустин
Новак рассказал о мерах по снижению доли теневой экономики на Кавказе

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр - ПРАЙМ. Меры по снижению доли теневой экономики на Северном Кавказе привели к сокращению потерь электроэнергии и газа, легализации трудовых отношений и двухкратному росту количества кассовых чеков, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин провел на площадке Кавказского инвестиционного форума заседание правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
По словам Новака, обеление экономики Северного Кавказа является одной из приоритетных задач.
"В этой связи реализуется система мер по снижению доли теневой экономики. В частности, имеются результаты по снижению потерь электроэнергии, газа, продолжается легализация трудовых отношений. В два раза увеличилось количество чеков, зафиксированных с применением контрольно-кассовой техники за прошлый год", - сказал вице-премьер.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Новак подвел итоги Кавказского инвестиционного форума
15:57
 
ЭкономикаРОССИЯРФМинеральные ВодыАлександр НовакМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала