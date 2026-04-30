ЦБ: НПФ в 2025 году наращивали вложения в облигации федерального займа
ЦБ: НПФ в 2025 году наращивали вложения в облигации федерального займа
ЦБ: НПФ в 2025 году наращивали вложения в облигации федерального займа

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2025 году наращивали вложения в облигации федерального займа (ОФЗ), сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей НПФ.
"Основной тенденцией в структуре вложений пенсионных средств в 2025 году стало наращивание инвестиций в ОФЗ. Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за 2025 год выросла на 7 процентных пунктов, в портфеле пенсионных резервов – на 8,4 процентного пункта", - говорится в обзоре.
"Этому способствовали нетто-покупки НПФ государственных облигаций – в основном на аукционах ОФЗ, позволяющих приобрести большой объем бумаг", - поясняется там.
НПФ приобретали ОФЗ с постоянным купонным доходом, а продавали в основном ОФЗ с переменным купонным доходом и ОФЗ с индексируемым в зависимости от инфляции номиналом.
"Это отражало ожидания участников рынка в части как снижения ключевой ставки Банком России, так и инфляции. Так, фонды могли зафиксировать высокие ставки в портфеле "до погашения" или перебалансировать портфели для получения дополнительной доходности на ожиданиях дальнейшего смягчения ДКП и следующего за снижением ставок роста цен на облигации", - отметили в ЦБ.
Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ в 2025 году выросла до 9,3%, с учетом средств СФР – до 12,9%. Динамика вложений средств пенсионных накоплений НПФ и пенсионных резервов в корпоративные облигации и акции в 2025 году была разнонаправленной.
Доля корпоративных облигаций в портфеле пенсионных накоплений НПФ за 2025 год снизилась на 4,9 процентного пункта, до 31,7% (-1,4 процентного пункта в четвертом квартале), в портфеле пенсионных резервов выросла на 2,6 процентного пункта, до 37,9% (+0,7 процентного пункта в четвертом квартале).
Доля акций в портфеле пенсионных накоплений НПФ за 2025 год выросла на 2,5 процентных пункта, до 8% (+0,6 процентного пункта в четвертом квартале), в портфеле пенсионных резервов снизилась на 0,4 процентного пункта - до 8,8% (-0,3 процентного пункта в четвертом квартале).
НПФ в 2025 году сокращали вложения в инструменты денежного рынка и в депозиты. В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля инструментов денежного рынка снизилась до 7,4% (-0,3 процентного пункта за год), доля депозитов – до 1% (-3,1 процентного пункта за год). В портфеле пенсионных резервов эти доли уменьшились до 7,1% (-3,2 процентного пункта за год) и 2,1% (-3,7 процентного пункта за год).
Такая динамика объясняется постепенным сокращением доходности этих инструментов в 2025 году вслед за снижением ключевой ставки, считают в ЦБ.
