Торговый оборот Узбекистана с Россией в I квартале вырос на 23,2%

2026-04-30T17:23+0300

ТАШКЕНТ, 30 апр – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-марте 2026 года увеличился на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 3,28 миллиарда долларов, сообщает национальный комитет по статистике республики. Ранее статкомитет сообщал, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-марте 2026 года увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 18,023 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из республики по итогам первого квартала снизился на 29,3% - до 5,809 миллиарда долларов, импорт – вырос на 30,8%, до 12,214 миллиарда долларов. По данным статистики, объем узбекского экспорта в РФ в первом квартале составил 1,051 миллиарда долларов, импорта из РФ – 2,23 миллиарда долларов. Ведомство не приводит динамики по данным показателям. При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции на внешние рынки – 18,1% в общем объеме узбекского экспорта. Импорт из России занимает второе место – 18,3%, уступая только Китаю (32,5% узбекского импорта). Согласно материалам ведомства, в январе-марте Россия с долей 18,2% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 25,6% остается на первом месте, Казахстан (7,2%) замыкает тройку.

