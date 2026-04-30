Оман создает особую экономическую зону для проектов в сфере ИИ
2026-04-30T21:25+0300
Оман создает особую экономическую зону в Маскате для проектов в сфере ИИ
ДОХА, 30 апр - ПРАЙМ. Султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указ о создании в столичном провинции Маскат особой экономической зоны для проектов в сфере искусственного интеллекта, передает текст указа оманское агентство новостей ONA.
"Указ предусматривает создание в провинции Маскат особой экономической зоны для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта", - говорится в тексте документа.
Кроме того, в указе отмечается предоставление льгот проектам на территории этой зоны и привилегий, предусмотренных законом Омана
о специальных экономических зонах и свободных зонах.
