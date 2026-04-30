https://1prime.ru/20260430/oman-869592628.html

Оман создает особую экономическую зону для проектов в сфере ИИ

Султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указ о создании в столичном провинции Маскат особой экономической зоны для проектов в сфере искусственного интеллекта,... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T21:25+0300

мировая экономика

оман

https://cdnn.1prime.ru/img/84240/69/842406953_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9da75776696199bb9dc84799e2ba468d.jpg

ДОХА, 30 апр - ПРАЙМ. Султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указ о создании в столичном провинции Маскат особой экономической зоны для проектов в сфере искусственного интеллекта, передает текст указа оманское агентство новостей ONA. "Указ предусматривает создание в провинции Маскат особой экономической зоны для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта", - говорится в тексте документа. Кроме того, в указе отмечается предоставление льгот проектам на территории этой зоны и привилегий, предусмотренных законом Омана о специальных экономических зонах и свободных зонах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

