Оман создает особую экономическую зону для проектов в сфере ИИ - 30.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260430/oman-869592628.html
Оман создает особую экономическую зону для проектов в сфере ИИ
Оман создает особую экономическую зону для проектов в сфере ИИ - 30.04.2026, ПРАЙМ
Оман создает особую экономическую зону для проектов в сфере ИИ
Султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указ о создании в столичном провинции Маскат особой экономической зоны для проектов в сфере искусственного интеллекта,... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T21:25+0300
2026-04-30T21:25+0300
мировая экономика
оман
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/69/842406953_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9da75776696199bb9dc84799e2ba468d.jpg
ДОХА, 30 апр - ПРАЙМ. Султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указ о создании в столичном провинции Маскат особой экономической зоны для проектов в сфере искусственного интеллекта, передает текст указа оманское агентство новостей ONA. "Указ предусматривает создание в провинции Маскат особой экономической зоны для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта", - говорится в тексте документа. Кроме того, в указе отмечается предоставление льгот проектам на территории этой зоны и привилегий, предусмотренных законом Омана о специальных экономических зонах и свободных зонах.
оман
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/69/842406953_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_f5c25c3f6433224dce382bd264aa7c6c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оман
Мировая экономика, ОМАН
21:25 30.04.2026
 
Оман создает особую экономическую зону для проектов в сфере ИИ

Оман создает особую экономическую зону в Маскате для проектов в сфере ИИ

© Фото : Unsplash/mostafa merajiМаскат, Оман
Маскат, Оман - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Маскат, Оман. Архивное фото
© Фото : Unsplash/mostafa meraji
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 30 апр - ПРАЙМ. Султан Омана Хейсам бен Тарик выпустил указ о создании в столичном провинции Маскат особой экономической зоны для проектов в сфере искусственного интеллекта, передает текст указа оманское агентство новостей ONA.
"Указ предусматривает создание в провинции Маскат особой экономической зоны для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта", - говорится в тексте документа.
Кроме того, в указе отмечается предоставление льгот проектам на территории этой зоны и привилегий, предусмотренных законом Омана о специальных экономических зонах и свободных зонах.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала